ABD istihbaratına Kaşıkçı cinayetinin sorumlularını açıklaması için süre

ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen savunma bütçesi tasarısında, ABD istihbaratına Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumlularını resmen açıklaması için 30 gün süre tanınıyor.

ABD'nin "2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası" olarak bilinen savunma bütçesi, Çarşamba günü Temsilciler Meclisi’nde kabul edildi. ABD "savunması"na toplam 738 milyar dolarlık bütçe tahsis eden tasarının gelecek hafta Senato’dan geçtikten sonra ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanması bekleniyor.

Guardian’ın haberine göre tasarıda ABD istihbarat servislerine Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumlularını resmen açıklamaları için de 30 gün süre tanındı.

Buna göre CIA’den, Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ı sorumlu tutup tutmadığını bir ay içinde açıklaması isteniyor.

New York Times’in haberine göre Temsilciler Meclisi’nde yasaya ilişkin görüşmeler sırasında Suudi prensin yakın arkadaşı olarak bilinen Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner’in müdahalesiyle, Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Suudi Arabistan’a yönelik cezalandırıcı hükümler yasa metninden çıkarılmıştı.

Ancak tasarının Temsilciler Meclisi’nden geçen son halinde Ulusal İstihbarat Direktörü’ne Ekim 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda işlenen Cemal Kaşıkçı cinayetinden kimin sorumlu olduğuna ilişkin resmi kararını 30 gün açıklaması şartı koşuluyor.