TKP: Ancak örgütlü bir güç bu adaletsizliği dağıtabilir

TKP’nin Sesi’nde bugün, yerel yönetimleri kayyumlar eliyle istediği gibi idare eden iktidarın adaletsizliklerine örgütlü bir biçimde karşı çıkılması gerektiği vurgulanıyor.

Son 17 yıldır iktidarını kesintisiz sürdüren AKP, bunu bir anlamda öncesi ve sonrasıyla seçimler süreçlerindeki usulsüzlüklere ve adaletsizliklere de borçlu.

Seçimler uluslararası sermaye açısından olduğu kadar halkın gözünde de önemli bir meşruiyet kaynağı olmaya devam ediyor.

TKP’nin Sesi’nde bugün, kayyumlarla yerel yönetimleri istediği gibi yöneten bir iktidarın dilinden düşmeyen demokrasi masalının gerçek yüzü ortaya konulurken, adaletsizliklere örgütlü bir biçimde karşı çıkılması gerektiği vurgulanıyor.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için:

Apple Podcasts:

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr

Spotify:

https://open.spotify.com/episode/1a7HD4QhTVQAYSSOwmE7m5

Soundcloud:

https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-14-kasim-2019-persembe