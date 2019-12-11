Tam 200 milletvekili sınava girdi, biri bile geçemedi!

Çoğu hukukçu 200 milletvekili, arabulucu olmak için Adalet Bakanlığı sınavına girdi. 200 vekilden biri bile sınavda başarılı olamadı.

Adalet Bakanlığı'nın yaptığı arabuluculuk sınavına giren 200 civarındaki milletvekilli sınavda başarısız oldu.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, Adalet Bakanlığı'nın 24 Kasım'da yaptığı arabuluculuk sınavına yaklaşık 30 bin kişi girmişti. Yaklaşık 200 civarındaki milletvekilli de sınavda ter dökmüştü.

Milletvekillerinin büyük bölümü, Adalet Bakanlığı Ara Buluculuk Daire Başkanlığının verdiği eğitimlere de katılmıştı. Edinilen bilgilere göre, sınavda 91 ve üzerinde puan alan 6 bin 271 kişi başanlı oldu. Ancak milletvekilleri kazananlar arasında yer almadı.

BİR PUANLA KAÇIRDI

Ara buluculuk sınavında en fazla puanı alan milletvekili AKP'li Ramazan Can oldu ancak Can da 90 puan almasına rağmen, barajı geçemedi. Can, sınavda sorulan 100 sorudan 90'nını doğru cevapladı, bir soruya daha doğru cevap vermiş olsaydı arabulucu olmaya hak kazanacaktı.

AKP milletvekillerinden Orhan Kırcalı 89, Yılmaz Tunç 88, Recep Özel 88, Ahmet Aydın 69 puan aldı. CHP'li Mahmut Tanal 74 puan alırken, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar da 88 puan almasına rağmen sınavı kazanamadı.