‘Hayvanlara cinsel saldırı’ rapora girdi

TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu raporunda, yasalarda yer alan 'hayvanlarla cinsel ilişki' ifadesinin 'hayvanlara yapılan cinsel saldırı' ya da 'hayvanların cinsel istismarı' şeklinde değiştirilmesi teklif edildi.

TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu raporu tamamlandı. Meclis Başkanlığı’na sunulan raporda, yasalarda yer alan “hayvanlarla cinsel ilişki” ifadesinin “hayvanlara yapılan cinsel saldırı” ya da “hayvanların cinsel istismarı” şeklinde değiştirilmesi teklif ediliyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, hayvanlara karşı işlenen ve suç kapsamına alınması önerilen fiillere verilecek hapis cezalarının alt sınırının da en az 2 yıl 1 ay olması, ertelemeye, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına veya para cezasına çevrilemeyecek şekilde belirlenmesi gerektiği belirtiliyor.