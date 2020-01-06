Erdoğan MİT binasının açılışında 'Abdülhamit'i övdü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT'in yeni binasının açılışında yaptığı konuşmada, 'Osmanlı'nın gerilemeye başlamasında istihbaratın zayıflamasının payı vardır. Sultan Abdülhamit Han'ın bu konuya verdiği ehemmiyet ve elde ettiği başarılar özellikle kayda değerdir' dedi.
Pazartesi, 06 Ocak 2020 14:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT'in yeni binası "Kale"nin açılış etkinliğinde konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Tarihimizde istihbarata hep çok önem verilmiştir. İsmi değişse de bugünkü Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yaptığı görev üstlenen bir veya birden fazla yapı olagelmiştir.
- Osmanlı'nın gerilemeye başlamasında istihbaratın zayıflamasının payı vardır. Sultan Abdülhamit Han'ın bu konuya verdiği ehemmiyet ve elde ettiği başarılar özellikle kayda değerdir.
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Çok uzunca bir süre bilinçli olarak Milli İstihbarat Teşkilatımız zayıf tutulsa da, şartlar ve ihtiyaçlar bu kurumu yeniden güçlendirmemizi gerektirmiştir. Milli İstihbarat Teşkilatı'na her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyoruz. İsimsiz kahramanlarımızın her birinin başarılarıyla gurur duyuyoruz.
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Milli İstihbarat Teşkilatı yürüttüğü çalışmalarla bize çok büyük destek sağlıyor. Teşkilatımız son dönemde Kuzey Irak'ta yaptığı operasyonlarla, kendini en güvenliği hissettiği yeri örgütün başına geçirmiştir.