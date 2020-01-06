Erdoğan MİT binasının açılışında 'Abdülhamit'i övdü

Çok uzunca bir süre bilinçli olarak Milli İstihbarat Teşkilatımız zayıf tutulsa da, şartlar ve ihtiyaçlar bu kurumu yeniden güçlendirmemizi gerektirmiştir. Milli İstihbarat Teşkilatı'na her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyoruz. İsimsiz kahramanlarımızın her birinin başarılarıyla gurur duyuyoruz.