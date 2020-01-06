İmamoğlu namaz buluşmasında Erdoğan ile ne konuştuğunu açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan ile yan yana namaz kıldığı gün konuşulanlara ve o günkü talebine ilişkin açıklamada bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz yıl Ekim ayında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yan yana namaz kıldığı gün konuşulanlara ilişkin açıklamada bulundu.

Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Karar gazetesinden Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'a konuşan İmamoğlu, cuma namazı karşılaşmasında randevu talebini ilettiğini ancak söz verilmesine rağmen hâlâ dönüş olmadığını dile getirdi.

Elif Çakır: Cumhurbaşkanından bir randevu talebiniz vardı.

Ekrem İmamoğlu: Hala var, sizin vasıtanızla yineleyelim isterseniz.

Yıldıray Oğur: İyi bir vasıta olur mu emin değilim. (Gülüşmeler)

Elif Çakır: Yakın zamanda Cuma Namazı’nda da karşılaştınız, bu talebinizi yüz yüze yeniden ilettiniz mi?

Ekrem İmamoğlu: Cuma Namazı’nda karşılaştık evet, orada talebimi ilettim yeniden. Şunu da söyledim. Hatırlarsanız biz Eylül ayında 30 belediye olarak davet edilmiştik. Davet edildiğimiz o toplantıda da bir karar verildi. Kanunla ilgili çalışmalara çağrılacaksınız denildi. Bu benim talebimdi. Bunu kabul etti. Teşekkür de ettim kendisine.. Bizim CHP belediye başkanları olarak da üç ismi de kendisi sıraladı. Biz vermedik isimleri. Mansur Yavaş, Yılmaz Büyükerşen ve Ekrem İmamoğlu diye kendisi ifade etti. Ben camide hem onu sordum hem de bu toplantının gerçekleşmediğini ifade ettim.

Elif Çakır: Cevabı ne oldu?

Ekrem İmamoğlu: Toplantıyla ilgili bu hafta dönecekler size, bu hafta arayacaklar sizi dedi. Ama o bir hafta gelmedi henüz. Yani bu Cuma, kaç oldu bilmiyorum ama henüz o bir hafta gelmedi. Randevu konusuna hiçbir şey söylemedi.

EN BÜYÜK PR'IMI AKP YAPTI

Yıldıray Oğur: Sizinle ilgili şöyle bir eleştiri var, duymuşsunuzdur mutlaka. Çok fazla PR yaptığınız ve çok fazla genel siyasete oynadığınız, 2023 seçimlerine doğru hazırlık yaptığınız ve bu yüzden belediyeye çok fazla konsantre olmadığınız yönünde. Ne diyorsunuz buna?

Ekrem İmamoğlu: PR yaptığımız konusunda bunu söyleyen özellikle AK partililer haklı. Ama en büyük PR 6 Mayıs’ta seçimi iptal etmeleridir. Toplum haklılığımızı, becerilerimizi ve de iletişim gücümüzü daha çok hissetmiştir. 6 Mayıs ile 23 Haziran arası, bu ülkenin demokrasi değerleri adına kınadığım bu süreç aslında bir nevi bizim lehimize dönmüştür. PR bir tek orda vardır. Seçildiğim an itibariyle tümüyle İstanbul konularıyla ilgileniyorum. Bu eleştiriyi yapan herkesi de şöyle keyifle iyi bir İstanbul Belediye Başkanı izlemeye davet ediyorum. Başka bir derdimiz yok.