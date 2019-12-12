Nâzım Sahne'nin yeni oyunu 'Barista' İstanbul'dan sonra İzmir'de...

Nâzım Sahne'nin yeni oyunu 'Barista' İstanbul'dan sonra 13 Aralık Cuma akşamı saat 20.00'da Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Konak Halk Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

Nâzım Sahne'nin yeni oyunu "Barista" 13 Aralık Cuma akşamı Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Konak Halk Sahnesi'nde İzmir seyircisiyle buluşuyor.

Kent merkezlerinde yoğunlaşan yalıtılmış ve örtük emek varlığını görünür kılmaya çalışan oyun, hizmet sektöründeki işçilerin yaşam koşullarını ve eşit bir geleceğin 'şimdi'deki ipuçlarını araştırıyor.

Mehmet Okuroğlu'nun tek kişilik performansıyla sahlenenen "Barista", anlatı ve groteskin biçimlendirdiği eğlenceli bir zeminde işçinin kapalı, ilişkisiz ve sürüklenen dünyasında "dönüşebilir olan"ın izini sürerken basit bir soruya yaslanıyor: "İnsan ne zaman sahip çıkar yaşama?"

Barista / Nâzım Sahne

Yazan ve Yöneten: Tuluğ Ünlütürk

Oynayanlar: Mehmet Okuroğlu, Gülşah Bolat

Müzik: Ulaş Özer

Işık Tasarım: Mehmet Okuroğlu

Sahne Tasarım: Ender Özer