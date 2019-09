Türkiye, Pakistan ve Malezya'dan ortak 'İslamofobiyle mücadele' kanalı

Pakistan Başbakanı İmran Han, Türkiye, Pakistan ve Malezya'nın 'İslamofobiyle mücadele' amacıyla İngilizce dilinde ortak bir televizyon kanalı kurma kararı aldığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için bulundukları New York'ta üçlü toplantı yaptıklarını belirten Han, sosyal medya hesabından "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Mahathir ve ben bugün yaptığımız toplantıda üç ülke olarak ortaklaşa, İslamofobi'nin ortaya çıkardığı zorluklarla mücadele etmek ve yüce dinimiz İslam hakkında doğru bilgiler vermek adına İngilizce dilinde bir kanal kurma kararı aldık" paylaşımında bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Han, BM Genel Kurulu kapsamında New York'ta 'Nefret Söylemiyle Mücadele' başlıklı ortak bir etkinlik düzenlemişti.

President Erdogan, PM Mahatir and myself had a meeting today in which we decided our 3 countries would jointly start an English language channel dedicated to confronting the challenges posed by Islamophobia and setting the record straight on our great religion - Islam.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) September 25, 2019