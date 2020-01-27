Ruhani: Trump'ın ulusal birliğimize zarar vermesine izin vermemeliyiz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 'Trump'ın ulusal birliğimize zarar vermesine izin vermeyin' diyerek, 21 Şubat tarihinde yapılacak seçimler için halka katılım çağrısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 21 Şubat'ta yapılacak milletvekili seçimlerine ilişkin halka çağrı yaptı.

Resmi internet sitesinden yayınlanan çağrıda Ruhani, "(ABD Başkanı) Trump'ın kurumlar ve halkın arasını açmasına izin vermemeliyiz... Birlik olarak kalmalıyız... Seçimlere sırtınızı dönmeyin. Hadi yüksek bir katılım olsun" diye konuştu.

Washington yönetimi, geçen hafta İranlı petrol şirketlerine ve iki kişiye yaptırım uygulanmaya başladığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in yaptırımların kaldırılması durumunda müzakerelere açık oldukları yönündeki açıklamasına yanıt olarak, "Hayır, teşekkürler" yanıtını vermişti.