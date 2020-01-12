İran'dan ABD yaptırımlarına kınama

İran yönetimi, ABD Hazine Bakanlığı tarafından alüminyum, bakır, demir-çelik sektörleri ile bazı devlet yetkililerine getirilen yeni yaptırımları kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin İran firmalarına ve vatandaşlarına getirdiği son yaptırımları kınadı.

ABD'nin aldığı yaptırım kararının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2231 sayılı kararına aykırı olduğunu söyleyen Musevi, "Ne yazık ki ABD'liler yasa dışı ve tekrardan ibaret olan neticesiz tek taraflı politikalara saplanmış durumda. Bu anormal çabalar sonuç vermeyecek. ABD, en sonunda gerçeği görecek ve yenildiğini kabul edecek" diye konuştu.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran’a yönelik yeni yaptırımların 17 kurum ve 8 kişiye uygulandığını açıklamıştı. Buna göre yaptırımların İran’la tekstil ve enerji alanında ticaret yapanlarla, çelik ve demir sektöründeki kurumlara yöneltildiği duyurulmuştu.

Yaptırım listesine alınan kişiler arasında İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Şemhani ile İran Genelkurmay Başkan Yardımcısı Rıza Aştiyani yer almıştı.