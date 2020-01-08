İran ABD üssünü hedef aldı

İran, gününün erken saatlerinde Irak'taki ABD önderliğindeki kuvvetlere füze saldırısı başlattı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurdu.

التلفزيون الايراني : ينشر فيديو لـ لحظة اطلاق الصواريخ الايرانية على قاعدة #عين_الاسد في #الانبار pic.twitter.com/2l0tzCOqiR — قناة العهد (@AhadTv) January 8, 2020

Konuya dair Penagon'dan yapılan açıklamada "Durumu ve yanıtımızı değerlendirirken, bölgedeki ABD personelini, ortaklarını ve müttefiklerini korumak ve savunmak için gerekli tüm önlemleri alacağız." denildi.

İran Devrim Muhafızları tarafından Erbil ve Irak'ta ABD'nin askeri kuvvetlerine ev sahipliği yapan Ayn el-Esad Hava Üssü'ne yönelik yaklaşık 35 füze fırlatıldı.

​İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada "ABD güçlerine ev sahipliği yapan ülkelerden İran'a bir saldırı olursa yanıt vereceğiz. Askerlerinizin hayatını korumak istiyorsanız geri çağırın" ifadeleri yer aldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Hava Kuvvetleri, 'Şehit Süleymani' adını taşıyan başarılı bir operasyon düzenleyerek, Ayn el-Esad olarak bilinen işgal altındaki hava üssüne onlarca karadan-karaya füze fırlattı."

Beyaz Saray'ın açıklamasında da "Irak'taki tesislere yönelik saldırılardan haberdarız. Başkan Trump bilgi aldı ve konuyu yakından takip ediyor" denildi.

Konuya dair ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Yardımcısı Mike Pence'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek bilgi aldı. Pelosi, sonrasında Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Irak'taki ABD birliklerini hedef alan bombalamaların ardından durumu yakından izliyorum. Yönetimin gereksiz provokasyonlarını sona erdirmek ve İran'ın şiddeti kesmesini istemek de dahil olmak üzere personellerimizin güvenliğini sağlamalıyız. ABD ve dünya başka bir savaşın yükünü kaldıramaz" dedi.

Closely monitoring the situation following bombings targeting U.S. troops in Iraq. We must ensure the safety of our servicemembers, including ending needless provocations from the Administration and demanding that Iran cease its violence. America & world cannot afford war. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 8, 2020

Tasnim Haber Ajansı'ysa ABD'nin Irak'taki Haşdi Şabi üslerine saldırı başlattığını duyurdu.

Iraq's Hashd Sha'abi says has started its own retaliation attacks against US bases#Soleimani #SoleimaniAssassination — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) January 8, 2020

PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

İran'ın füze saldırısın ardından petrol fiyatları varil başına en az yüzde 3,5 yükseldi.

'EN AZ 30 ABD ASKERİ ÖLDÜ'

Al Mayadeen'den alınan aktarıma göre İran askeri kaynakları en az 30 ABD askerinin ölüdüğünü açıkladı.