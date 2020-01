İran ABD üssünü hedef aldı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurdu.

Konuya dair Penagon'dan yapılan açıklamada "Durumu ve yanıtımızı değerlendirirken, bölgedeki ABD personelini, ortaklarını ve müttefiklerini korumak ve savunmak için gerekli tüm önlemleri alacağız." denildi.

İran Devrim Muhafızları tarafından Erbil ve Irak'ta ABD'nin askeri kuvvetlerine ev sahipliği yapan Ayn el-Esad Hava Üssü'ne yönelik yaklaşık 35 füze fırlatıldı.

​İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada "ABD güçlerine ev sahipliği yapan ülkelerden İran'a bir saldırı olursa yanıt vereceğiz. Askerlerinizin hayatını korumak istiyorsanız geri çağırın" ifadeleri yer aldı. Açıklamada şöyle denildi:

Beyaz Saray'ın açıklamasında da "Irak'taki tesislere yönelik saldırılardan haberdarız. Başkan Trump bilgi aldı ve konuyu yakından takip ediyor" denildi.

Konuya dair ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Yardımcısı Mike Pence'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek bilgi aldı. Pelosi, sonrasında Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Irak'taki ABD birliklerini hedef alan bombalamaların ardından durumu yakından izliyorum. Yönetimin gereksiz provokasyonlarını sona erdirmek ve İran'ın şiddeti kesmesini istemek de dahil olmak üzere personellerimizin güvenliğini sağlamalıyız. ABD ve dünya başka bir savaşın yükünü kaldıramaz" dedi.

Closely monitoring the situation following bombings targeting U.S. troops in Iraq. We must ensure the safety of our servicemembers, including ending needless provocations from the Administration and demanding that Iran cease its violence. America & world cannot afford war.

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 8, 2020