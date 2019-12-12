Odessa’da üniversitedeki yangında ölü sayısı 16'ya çıktı

Ukrayna’da Odessa Ulusal İktisat Üniversitesi’nde geçen çarşamba günü çıkan yangında ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Ukrayna’da Odessa Ulusal İktisat Üniversitesi’nde çıkan yangında ölenlerin sayısı enkazda iki kişinin cansız bedeninin bulunmasının ardından 16'ya yükseldi.

Üniversitenin rektörü ihmal suçlamasıyla ev hapsine alındı.

Acil servislerden yapılan açıklamada, yangından sonra kaybolan son iki kişinin cansız bedenlerinin çarşamba günü geç saatlerde bulunduğu belirtildi.

Odessa Ulusal İktisat Üniversitesi’nde geçen hafta çarşamba günü çıkan yangının ardından altı katlı binanın enkazında yürütülen arama çalışmaları devam ediyor. Yangında en az 30 kişi yaralandı, halen hastanede sekiz yaralı bulunuyor.

Ulusal İktisat Üniversitesi’nde İktisat, Hukuk ve Otel ve Restoran İşletmeciliği bölümleri bulunuyor. Odessa merkezindeki üniversite yılda yaklaşık 400 mezun veriyor.