Hindistan'dan Türkiye'ye savunma ihracatını durdurma kararı

Hindistan'ın Pakistan'la askeri işbirliğini artırdığı gerekçesiyle Türkiye'ye askeri teçhizatın yanı sıra patlayıcı madde ve fünye gibi çift kullanımlı silahların satımını durduracağı belirtildi. Hindistan'ın Türkiye'nin Suriye'ye dönük harekatı konusunda da endişeli olduğu aktarıldı.