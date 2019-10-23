Hindistan'dan Türkiye'ye savunma ihracatını durdurma kararı

Hindistan'ın Türkiye'ye silah ihracatını durdurma kararı aldığı belirtildi.
Economic Times'ın aktardığı kaynaklar, Hindistan'dan Türkiye'ye hassas teçhizatların ihracatına ilişkin izinlerin geri çekildiğini duyururken, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Keşmir'e yönelik Pakistan'ı destekleyen açıklamaları ve İslamabad'a silah ihracatını artırması nedeniyle izinlerin geri verilmesinin düşük bir ihtimal olduğunu belirtti.
Hindistan'ın, Türkiye'nin Pakistan'la askeri işbirliğini artırmasının yanı sıra Suriye'ye dönük tek taraflı harekat düzenlemesinden kaygı duyduğu ve bölgede istikrarın ve terörle mücadelenin sekteye uğrayacağı görüşünde olduğu aktarıldı.