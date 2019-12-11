Tuğçe'yi asansör boşluğuna iten akademisyen nasıl tahliye edildi?

Konya'da üniversite öğrencisi Tuğçe Ülkü Gürbüz'ü asansör boşluğuna itip, ağır yaralanmasına neden olan akademisyen tahliye edildi. Tahliye kararını soL'a değerlendiren Avukat Özge Demir, tahliye için gösterilen gerekçelerin geçerli olmadığını dile getirdi.

Konya'da üniversite öğrencisi Tuğçe Ülkü Gürbüz'ü asansör boşluğuna itip, ağır yaralanmasına neden olan araştırma görevlisi Mustafa Kafes'in tahliye edildiği ortaya çıktı.

Saldırı sonrası beyin kanaması geçiren ve omurgaları ile belinde kırıklar oluşan Gürbüz, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 2 kez ameliyat edilmişti.

Gözaltına alınan Mustafa Kafes ifadesinde, alkollü olduğunu, neden tartıştıklarını hatırlamadığını söylemiş, tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Tuğçe Ülkü Gürbüz ise ifadesinde saldırgandan şikayetçi olmadığını söylerken, ''Olay gecesi Mustafa ile alkol aldık. Evden çıktıktan sonra neden tartıştık hatırlamıyorum. Bu konuda kimseden davacı ve şikayetçi değilim'' demişti.

Olayla ilgili savcılığı soruşturması sürerken, Mustafa Kafes'in dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda yaklaşık 1 ay önce tahliye edildiği ortaya çıktı.

'TUTUKLULUĞUN DEVAM ETMESİ GEREKİRDİ'

Kararı soL'a değerlendiren Avukat Özge Demir, şüphelinin neden tahliye edildiğini anlamanın hukuki hiç bir yanı olmadığını vurgularken, "Şüphelinin alkollü olması veya daha önce aralarında tartışma çıkması, asansör boşluğuna Tuğçe'yi itmesi için sebep değil. Tuğçe'nin şikayetçi olmaması da Tuğçe'nin yararlanmasınım boyutu düşünüldüğünde soruşturma açılmasına engel bir durum değil. Videoda açık bir biçimde şüphelinin kasten Tuğçe'yi ittigi ve ağır bir şekilde yaralanmasına sebebiyet verdiği görülüyor. Bu halde şüphelinin tutukluluğunun devam etmesine karar verilmesi gerekirdi" dedi.