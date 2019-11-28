TKP: Hepsi takiyeci, hepsi bir madalyonun farklı yüzleri

TKP’nin Sesi’nde bugün, yeni parti çalışmalarıyla gündemde olan eski AKP'li bakanlardan Ali Babacan'ın son açıklamaları ve geçmişi masaya yatırıldı.

2019 yılına kadar gelişmeleri çekildiği köşesinden izlemeyi tercih eden ve son dönemde yeni parti çalışmalarıyla adından söz ettiren Ali Babacan, katıldığı bir televizyon programındaki açıklamalarıyla tekrar gündeme geldi.

AKP’nin kurucu kadrolarından ve uzun yıllar pek çok alanda söz konusu siyasetin yürütücüsü konumunda olan birinin halkın kendisini çaresiz hissettiği bir anda ortaya çıkması oldukça manidar.

TKP’nin Sesi’nde bugün, ülkeyi karanlık bir tünelin içine el birliği ile sokan şeriatçı, faşist, liberal, sosyal demokrat politikacıların ortak noktalarının düzenin bekası olduğunun altı çiziliyor.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için:

Apple Podcasts:

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr

Spotify:

https://open.spotify.com/episode/68bWLuTyvUZNBirMKgVRYd

Soundcloud:

https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-28-kasim-2019-persembe