KOVİD-19 nedeniyle Çin'e kayısı ihracatı durma noktasında

Sanayi Bakanı Varank'ın 'pozitif etkilerini görebiliriz' dediği Yeni Koronavirüs salgını kayısı ihracatını vurdu. Çin'e kayısı ihracatının salgın nedeniyle neredeyse durma noktasına geldiği belirtildi.

Çin'in Vuhan kentinde başlayan Yeni Koronavirüs (KOVİD-19) salgını, kayısı ihracatını da etkiledi.

Malatya Sanal Haber'de yer alan habere göre, geçen yıl 3 bin 200 ton kayısının ihraç edildiği Çin ile virüs nedeniyle ihracat neredeyse durma noktasına geldi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Çin’in Hubei eyaleti Wuhan şehrinde ortaya çıkan salgın nedeniyle bu ülkeye şuan kayısı ihracatının durma noktasında olduğunu söyledi.

Uzun zamandır uzak doğu pazarında Çin’e kayısı ihracatı üzerinde çalıştıklarını belirten Özcan, “2019 yılında kayısı ihracatında Çin’de adeta bir patlama yaşandı. 2018’de 600 ton olan kayısı ihracatı 2019’da 3 bin 200 tona kadar ulaştı. Ama maalesef yaşanan bu virüs salgını ile ihracat durmuş durumda” dedi.

Çin’de yaşanan salgının kayısıyı da etkilediğini belirten Başkan Özcan, önümüzdeki Mayıs ayında Çin’in Şangay şehrinde yapılacak gıda fuarının da iptal edilme riskinin olduğunu söyledi. Bu fuara Malatyalı kayısı ihracatçılarının ciddi şekilde hazırlandığını kaydeden Özcan, “Bizim ihracatçılar ciddi anlamda hazırlık yaptı bu fuar için. Bu yaşanan krizden dolayı fuarın büyük ihtimal iptal olma durumu söz konusu. Henüz resmi bir iptal söz konusu değil ama bu krizin bu hızla devam ettiğini düşünürsek çok önemli gördüğümüz bu fuarda iptal edilebilir” diye konuştu.

BAKAN VARANK 'VİRÜSÜN POZİTİF ETKİLERİNİ GÖREBİLİRİZ' DEMİŞTİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çin'de ortaya çıkan ve binin üzerinde kişinin yaşamını yitirdiği virüsle ilgili "Bu virüs vesilesiyle Çin ekonomisi oldukça olumsuz etkileniyor ve dünya ekonomisi de bundan paralel olarak olumsuz bir şekilde etkilenecek. Bu virüsün negatif etkilerinden daha çok pozitif etkilerini Türkiye’de görebiliriz diye düşünüyoruz" demişti.