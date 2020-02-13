Bakan Varank'tan 'Yeni Koronavirüs' yorumu: Pozitif etkilerini Türkiye’de görebiliriz

Sağlık Bakanı Koca'nın 'Yeni koronavirüs tanı kitini yurtdışına satacağız' açıklamasının ardından utandıran bir başka yorum da Sanayi Bakanı Varank'tan geldi. Varank binin üzerine kişinin yaşamını yitirdiği yeni koronavirüsle ilgili 'daha çok pozitif etkilerini Türkiye’de görebiliriz' dedi.

Çin'de ortaya çıkan yeni koranavirüsüne karşı tedavi çalışmaları sürerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'Koronavirüsü tespit etmek için ürettiğimiz 'tanı kitini' yurt dışına satacağız' açıklamasının ardından bir utandıran açıklama da Sanayi Bakanı Mustafa Varank'tan geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çin'de ortaya çıkan ve binin üzerinde kişinin yaşamını yitirdiği yeni koronavirüsle ilgili "Bu virüsün negatif etkilerinden daha çok pozitif etkilerini Türkiye’de görebiliriz diye düşünüyoruz" dedi.

Varank TBMM'de gazetecilerle sohbeti sırasında yaptığı açıklamada “Bu virüs insanların yaşadığı sıkıntılar ölümler açısından oldukça üzüntü verici” dedi ve şunları söyledi:

'BU VİRÜS VESİLESİYLE...'

“Çin dünyada üretim açısından çok önemli bir oyuncu. Dünya üretiminin büyük bir kısmı aslında Çin’de gerçekleştiriliyor. Bizim değerlendirmemiz değil, uluslararası kuruluşların değerlendirmesi bu virüs vesilesiyle Çin ekonomisi oldukça olumsuz etkileniyor ve dünya ekonomisi de bundan paralel olarak olumsuz bir şekilde etkilenecek. Ama Türkiye’ye baktığımızda özellikle Çin’in alternatifi bir üretim üssü olması açısından bu virüsün negatif etkilerinden daha çok pozitif etkilerini Türkiye’de görebiliriz diye düşünüyoruz."

'SONUÇTA SÜREN BİR EKONOMİ VAR'

"Ben ihracat yapan firmalarımızla son birkaç haftadır görüşmeye başladım ve onların da bize söyledikleri Çin’e alternatif şekilde yurtdışındaki firmalar tedarikçi olarak daha yoğun bir şekilde Türkiye’deki üreticilerle iletişime geçmeye başlamışlar. Biz elbette ülkelerin ulusların bu tür sıkıntılar yaşamasını istemeyiz. Ama dünyada da sonuçta süren bir ekonomi var. Eğer bize burada bir görev düşerse, üstümüze bir yük yüklenirse Türkiye de bunun altından kalkabilecek durumdadır. İnşallah bu süreçleri biz de güzel bir şekilde atlatırız.”

Bu çerçevede iletişime geçen sektörler olup olmadığına ilişkin soru üzerine Varank, “Mesela dün tekstilcilerle beraberdim. Tekstilciler şu anda sipariş kaydırmak için kendileriyle iletişime geçildiğinden bahsettiler” dedi.

'YERLİ' OTOMOBİL İÇİN BAYİLİK İSTEYENLER VAR

"Yerli" otomobil konusunda kendisiyle 10 ülkeden bayilik için irtibata geçenler olduğunu söyleyen Varank, soru üzerine bu ülkelerin Körfez ve Orta Asya ülkeleri olduğunu, bir de Almanya'dan Türkiye ile bağlantısı olan STK'ların bayilik istediklerini belirtti.

Varank konuyla ilgili açıklamasında "Onlarca binlerce talep var. Arabayı almak isteyenler, arabada çalışmak isteyenler, arabaya katkı sağlamak isteyenler, bir tarafını üretmek isteyenler, bayisi olmak isteyenler. Yani şu anda en az 10 tane ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler, şirketle irtibata geçenleri saymıyorum bile. Gerçekten büyük bir teveccüh var. Tabii bizim vatandaşımızın yüzünü kara çıkarmamamız lazım. Bu manada da bu teveccühü en iyi şekilde karşılayacak şekilde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

“Bayilik isteyen hangi ülkeler var?" sorusuna “Körfez ülkelerinden var, Orta Asya ülkelerinden var, Almanya’dan var. Yani Almanya’dan bu araca bayilik yapmak isteyen insanlar var” yanıtını veren Varank “Almanya’dan kim istiyor, Alman firmaları mı?” sorusu üzerine de şunları söyledi:

“Alman firmaları istemiyor mesela oradaki Türkiye ile irtibatı olan STK’ların, iş çevrelerinin kurduğu STK’ların temsilcileri mesela şu anda hemen bayilik anlaşması imzalamaya hazır ve şunu diyorlar, ‘burada zaten 4 milyon vatandaşımız var acayip heyecanlılar, bu arada Almanya’da görmek istiyorlar, ama Alman dostlarımız da bize gelip şunu diyorlar ya siz bir araba yapmışsınız çok güzel, burada satılır mı diye bize soruyorlar’ diyorlar. Dolayısıyla bu havayı inşallah sürdüreceğiz."

