Hayra yormayın: Dış borç artmadı, gelire oranı arttı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Haziran itibarıyla borç durumumuzu açıkladı. Dış borç stoğu artmıyor ama milli gelire oranı artıyor. Açıklanan veriler ekonomideki daralmaya ve ülkenin artık sermayenin aldığı borcu halkın emeğiyle ödeme safhasına geçtiğine işaret ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Haziran itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile AB tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, 30 Haziran itibarıyla Türkiye'nin brüt dış borç stoku 446.9 milyar dolar oldu. Stokun milli gelire oranı yüzde 61.9 olarak hesaplandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye Brüt Dış Borç Stoku, 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla 446.9 milyar ABD Doları olarak gerçekleşirken stokun milli gelire oranı %61.9 oldu. Aynı tarihte, Türkiye Net Dış Borç Stoku 268.3 milyar ABD Doları olarak gerçekleşti. Bu miktar milli gelirin oranı %37.2'sine denk düşüyor.

Söz konusu dönemde hazine garantili dış borç stoku 14.7 milyar dolar oldu. Kamu net borç stoku ise bu dönemde 591.4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Stokun milli gelire oranı yüzde 14.8 olarak belirlendi. AB tanımlı genel yönetim borç stoku 1 trilyon 283.9 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı yüzde 32.2 olarak kayıtlara geçti.

BORÇ ARTMIYOR AMA ÖDEMEK ZORLAŞIYOR

Açıklanan sayılarla ilgili ilk söylenebilecek olan dış borç stoğunun artmadığı. "Ayşe teyze" penceresinden bakıldığında bu iyi bir şey gibi görünüyor: Daha az borçlanıyoruz.

Öte yandan birincisi borçlanma dolar olarak artmıyor ama ülkenin yıllık gelirine oranı artıyor. Açıklanan oran için "tarihi düzey" ifadesini kullananlar oldu.

İkincisi, borçlanmanın yavaşlaması, özel sektörün daha az yatırım yaparak ve bu sayede daha az dış borçla yaşamaya başlaması ile ilgili.

Bunun anlamı da, ülke ekonomisinin daralması, işsizlik vs.

BORÇ: ALIRKEN SERMAYEYE VERİRKEN EMEKÇİLERDEN

Üçüncüsü, borçlanmamamızın nedeni aslında borç alamamamız. Faizler yüksek, Türkiye riskli bulunduğu için borç veren nazlı.

Son olarak dış borcun artmaması, ülkenin daha az borçlanmasından çok daha çok borç ödemesi ile ilgili. Bunun kaynağı ise son ekonomik program açıklamasında da iyice belirginleşti: Emekçi halkın gelirleri.