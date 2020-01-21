Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 'influenza' teşhisiyle hastaneye kaldırıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 3 gündür özel bir hastanede "influenza" teşhisiyle doktor kontrolü altına tutulduğu öğrenildi.

Böcek'in hastaneye solunum yolunu, akciğerlerini ve bronşlarını etkileyen virüs nedeniyle 39 derece ateş şikayetiyle başvurduğu bildirildi.

Ani başlayan ve ağır şekilde seyreden rahatsızlığı nedeniyle bu haftaki bazı programlarını iptal ettiğini söyleyen Böcek, "Merak etmeyin domuz gribi değilim. Yakın zamanda görevime döneceğim" açıklamasında bulundu.