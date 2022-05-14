Suriyeli Dilşan patronların mutluluğunun nedenini anlatıyor: Ayda 550 lira maaş...

Emekçiler için yoksulluk, hayat pahalılığı, geçim derdi giderek katlanılmaz hale gelirken, meclisteki partiler bu sorunları değil göçmenleri tartışıyor. Patronlarsa durumdan oldukça memnun. Göçmenlere dönük öfke arttıkça zaten sigortasız, çok düşük ücretlerle çalıştırdıkları göçmenleri daha da sömürüyorlar.

Geçtiğimiz günlerde MÜSİAD Başkanı "Türklerde iş beğenmeme gibi bir durum var, onların beğenmediği işlerde göçmenler çalışıyor" diyerek memnuniyetini belirtti.

Suriyeli Dilşan bir mağazada aylık 550 TL'ye terzi olarak çalıştığını söyleyerek ekliyor: "Elbette sigortasız ve çalışma izni olmadan..." Kayınvalidesinin ise 1,5 yıl boyunca aylık 330 TL'ye temizlik işinde çalıştığını, sağlık problemleri ve düşük ücret yüzünden işi bıraktığını anlatıyor.

Kadın Dayanışma Komiteleri göçmen kadınlara yaşadıkları zorlukları, sıkıntıları sormaya devam ediyor. Mersin Karaduvar'dan 22 yaşındaki Dilşan ile devam ediyoruz.

Ne zamandır Türkiye’desin?

2013 yılından beri Türkiye’deyiz.

Bize biraz ailenden bahseder misin?

Evliyim ve üç çocuğum var. Ben, eşim, kayınvalidem ve üç oğlumla aynı evde yaşıyoruz. Yakınlarımızla savaştan sonra görüşemez olduk maalesef. Kimi Suriye’de kaldı, kimi Türkiye’ye geldi, kimi Almanya’ya gitti...

Memleketinden ayrıldıktan sonra ilk geldiğin ülke burası mı oldu?

Evet başka ülkeye gitmeden direkt Türkiye ‘ye geldik. Akrabalarımız vardı ve yürüyerek kaçabileceğimiz ülkelerden biriydi Türkiye.

Türkiye’ye nasıl geldiniz ? Süreç nasıl ilerledi?

Savaş başladıktan sonra artık bizler için güvenli olmadığına karar verdik. Afrin’den yola çıktık yürüyerek Hatay sınırını geçtik ardından arabayla Mersin’e vardık. Akrabalarımızın yardımıyla yerleşmeye çalıştık.

Burada aileyle birlikte mi kalıyorsunuz? Kaç kişi yaşıyorsunuz?

Evet ailemle birlikte altı kişi kalıyoruz.

Komşuluk ilişkileriniz var mı?

Komşularla ilgili büyük sıkıntı yaşamıyoruz ancak görüştüğümüz pek komşumuz yok. İlk geldiğimizde bize birkaç ev eşyası vererek biraz yardım etmişlerdi. Ancak sonrasında pek iletişim kuramadık kimseyle.

Yaşadığın evle ilgili seni en çok zorlayan şey ne oldu?

Daha önce başka bir evde yaşıyorduk, bu eve geleli iki yıl oldu kirada oturuyoruz ancak evin tadilatı ile ilgili ev sahibinden yardım alamıyoruz. Bir kira sözleşmemiz yok mesela evin demirbaşları ile ilgili bir sıkıntı yaşandığında herhangi bir masraf ya da destek sağlamıyor kesinlikle.

Gelmeden önce memleketinde çalışıyor muydun?

Hayır buraya geldiğimde henüz 13 yaşındaydım.

'Aylık 550 lira veriyorlardı, kaynanama aylık 330 TL verdiler'

Buraya gelince çalışabildin mi? Ne tip işlerde çalıştın, nasıl zorluklar çektin çalışırken?

Düzenli bir iş değildi, bir mağazada terzi olarak çalışıyordum, aylık 550 lira veriyorlardı sadece tabii ki sigortasız ve çalışma izni olmadan çalışıyordum. Sonra çocuk sahibi olunca çalışamadım. Bunun yanında kaynanam da bir işyerinde temizlik yapıyordu. Tam 1,5 yıl aylık 330 TL ye çalıştı daha sonra sağlık problemleri ve düşük ücret yüzünden işi bıraktı. Kocam iki aydır işsiz, iş bulamıyor, geçinmekte oldukça zorlanıyoruz. Kocam ceviz toplama işinde çalıştı bir dönem sonra o işte sezonluk olunca işsiz kaldı.

Seni Türkiye’de bir kadın olarak zorlayan şeyler nelerdir?

Dil konusunda sıkıntılar yaşadık, insanların suçlayıcı bakışlarından rahatsız oluyoruz çoğu zaman. En zorlandığımız nokta işsizlik, hayat pahallılığı oldu. Sigortasız ve çok düşük ücretlere çalıştırılıyoruz, hiçbir güvencemiz olmadan. Aslında tehlikeden kaçtık ancak burada da birçok tehlike ile karşı karşıyayız.

Daha önce de birkaç Suriyeliye sormuştuK. Sana da sormak isteriZ. Devletten aylık aldığınız ücret nedir? Çünkü toplumda devletten aldığınız yardımla geçindiğiniz gibi bir iddia var yıllardır. Bu konuda ne demek istersin?

Devletten aldığımız yardım kişi başı 155 TL oldu, bu bir insanın aylık ihtiyaçlarının karşılanması için çok ama çok az bir tutar.

Son olarak ne demek istersiniz bizlere?

Bize söz hakkı verdiğiniz ve bizim sesimizi duyurmak istediğiniz için teşekkür ederiz.