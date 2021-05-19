Soylu: Cumhurbaşkanımızı bu konuyla meşgul etmeyi hicab ederim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülkücü mafya Sedat Peker'in kendisiyle olan ilişkisini anlattığı videoların ardından ilk defa canlı yayında soruları yanıtladı. TRT Haber'e çıkan Soylu, ilk 10 dakikalık bölümde Polis Müzesi'ni anlattı. Yayın Soylu'nun sağlık sistemine ilişkin görüşleriyle devam etti.

TRT memurları Soylu'ya daha sonra bekçilik sistemi ve bekçilerin son dönemde aldıkları eleştirileri sordular.

Soylu Akşener'in suçlamalarıyla ilgili bir soruyu yine Peker'e değinmeden yanıtladı. Yayın sırasında Soylu sık sık Türkiye'nin iç ve dış "asimetrik ve simetrik" tehditlerle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Soylu'ya daha sonra CHP'nin 2023'te kuracağı kabineye HDP'li bakanlar almayı planladığı iddiası ve bu bakanlıkların hangi bakanlıklar olduğu soruldu!

Soylu bu konuda bilgisi olmadığını söyledi ve "Kandil'in muhalefetten istediği bakanlıklar" konusunda iddialarını anlatmaya başladı.

Programda bir saatin sonunda konu ismi anılmayan Peker'in iddialarına geldi.

Soylu, uyuşturucuyla mücadele konusunda yapılanları, bu mücadele sırasında çıkarları bozulanların bir kampanya başlattıklarını iddia ederek şunları söyledi:

Bizim milletimiz iftiraya uğramış bir millettir. Bu benim değil bir büyüğümüzün lafıdır. Bizim medeniyetimiz de iftiraya uğramıştır. İçeride bunların şakşakçıları, işbirlikçileri, bayileri hepsi var. Birtakım rakamlar vereceğim. Bu iddiaların nereden kaynaklandığını anlatacağım. Bağlantılarını, nereden kaynaklandığını, kimin yürüttüğünü görecekler. Söylediklerinin hepsi yalan. Türkiye tarihinin uyuşturucu ile ilgili en büyük mücadelesini yapıyor. Bu mücadelesinde Avrupa, Türkiye'yi her raporunda tebrik eder. Biz uyuşturucuda hem hedef hem transit ülkeyiz. Üç eroin rotası, birisi kuzey, birisi Balkan, biri de aşağıdan Afrika üzerinden Akdeniz'den güney rotası. Biz bu üç rotadan birisinde olmamıza rağmen Avrupa'nın yüzde 60 bazen 75 eroinini biz yakalarız.

Bir doğal uyuşturucu bir de kimyevi sentetik uyuşturucu var, o da Batı'dan gider. Biz o rotanın da içerisindeyiz. Hem kendimiz hedef hem de transitiz. Dönem dönem bu iddialar yapılır. Sayın Kılıçdaroğlu bana ara sıra adam gönderir, sonra el altından başka işler yaptırmaya çalışır. Keşke bununla ilgili gönderseydi de doğrusunu anlatma fırsatına sahip olsaydık. Biz geçen yıl 2019'da 20 tondur. Biz neredeyiz AB'nin tamamı nerede? Bugün 1.9-2, şu anda yakaladığımız kokain 1.961. Bonzai, extazy, captagona kadar. Şu anda cezaevlerinde 93 bin kişi uyuşturucudan tutukludur.

'Çetin Gören'in kim olduğunu anlatırsam akılları şaşar'

Dünya tarihinde uyuşturucuda mücadele eden bir numara ülke Türkiye'dir. Toplam 1.255 kilo bonzai yakalandı. Bu mücadeleden çocuklarımızın hakkını kimseye yedirmeyiz. Daha dün deniz aşırı operasyon yaptık. Riskli bir operasyondu. Esrar, kokain, eroinde sürekli operasyon yapılıyor. Böyle bir tablo dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Biz bir yanlış iş yaptık. Cumhuriyet tarihinin ilk uyuşturucudan gelir operasyonu. 2 milyarlık mal varlığı para, 17 şirkete kayyum. Bunu onla çarpın. Turbun büyüğü heybede. Bataklık operasyonunda ne oldu? Kim var? İki baron yakalandı. Kemal Bey 'Baronlar nerede' diyor ya. Bataklık operasyonunda dünyanın en büyük baronlardan bir tanesi yakalandı. Bunu Türkiye ilk kez duyuyor, bataklık operasyonu içerisinde FETÖ var ve buna ulaştık.

Siz benim söylediklerime bakın, şimdi diyor ki Kılıçdaroğlu, "efendim diyor, Kolombiya'dan diyor" bu Çetin Gören'i isterlerse izleyicilerimize kim olduğunu anlatırsam akılları şaşar, ama bunu biz yakaladık "Çetin Gören'i yakaladık" ifadeleri sırasında ekranlara Soylu'nun talebi doğrultusunda yansıtılan görüntü.

Bataklık operasyonu içerisinde biraz önce resmi çıkanlar da var. Şimdi Kılıçdaroğlu diyor ki, 'Kolombiya'dan şu kirli bilgi rotasını getirir misiniz' diyor. Bunun nasıl büyük bir baron olduğunu anlatırsam herkesin aklı şaşar. 'Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen' dedi Kılıçdaroğlu? Bunu kim söylemiş FETÖ firarisi söylemiş. FETÖ firarisi Sait Safa...

Bırakın bu ülkeye ihanet etmeyi, işimi yapamadığımı düşündüğüm an bir dakika koltukta kalan namussuzdur. Bu kadar basit. Bu ülke büyük ülke. İşimi yapamadım, 1 saniye kalan namussuzdur. 2 Mayıs 2021 biraz önce adını söylediğiniz elebaşı. Gazeteler, siyasiler, organize suç örgütleri, Twitter. Kolombiya'da geçen yıl bir kokain yakalandı. 10 Haziran. Tweet atıyorlar, yakaladık diyorlar. Türkiye civarına gideceği iddia ediliyor. Sen FETÖ'cü firari Said Sefa ve Cevheri Güven'in ağzıyla konuşursan böyle düşersin. Türkiye'yi terörizmin, uyuşturucunun, mafyanın merkezi haline getirmek isteyenlere neler yaptık. 25 Haziran'da Kolombiya bizim Narkotik'le toplantı yaptık. Biz avcı gibiyiz. Kılıçdaroğlu 2020 tarihinde Balkanlar'da kimin olduğuna bakarsa. FETÖ'cülerin, Amerika'dan desteklenenlerin, BAE'nin kucaklarına oturanların sözcülüğüne CHP gibi parti soyundurulmasın.

'Hamburg'da kokain yakalanınca Merkel mi sahibi oluyor?'

25 Şubat'ta 13 ton kokain yakalandı, nerede Hamburg'da. 6 ton kokain yakalandı, Belçika'da. Şimdi Şansölye Merkel'in bunula ilişkisi olduğunu mu söyleyeceğiz? Şansölye Merkel bu kokainin sahipleri midir diyeceğiz? Tam tersine 'yakaladınız tebrik ediyoruz' dedik. FETÖ'cülerin kayığına binen bir ana muhalefet başkanı olur mu? Organize suç örgütlerinin emrinde bir ana muhalefet başkanı olur mu? Özgür Özel'in suçlamaları var. Ben sistemi ifade etmek istiyorum. HDP'den seçilen bir milletvekili bu operasyonun içinde. Türkiye uyuşturucu ile tarihinin en büyük mücadelesini ortaya koymaktadır.

Birleşik Arap Emirlikleri, ABD ile birlikte 15 Temmuz’un failidir.

Ben İçişleri Bakanlığı ile ilgili bir şey biliyordum desem yanlış olur, bir tane güvenlik makalesi okumadım.

'Sedat Peker'le temas kuruldu mü?' sorusuna cevap

CHP'li Özgür Özel'in "Süleyman Soylu'ya çok yakın bir gazeteci Sedat Peker'le bir temas kurdu mu? Görüşme yaptı mı? Yeni videolar yayınlama, bakanımız seninle ilgili bir şeyler söyleyecek, bunları kafaya takma dedi mi? Sedat Peker çektiği bir videoyu o gazeteciye yolladı mı? Aman bu videoyu yayınlama dedi mi, demedi mi" sorularını sorduğu video TRT ekranlarına Soylu'nun talepleri doğrultusunda yansıtılırken, video bitince Soylu şunları dedi:

"Türkiye, ana muhalefet partisi genel başkanının sistemine kadar oturmuş, onu konuşucu hale getirmiş bir operasyonla karşı karşıya. Ana muhalefet partisinin grup başkanvekili de çıkıyor, diyor ki, böyle bir kaset çıkıyor, bilginiz olsun. Her şeyi kurgulamışlar ve her şeyi ortaya koymuşlar. Şu Cumhuriyet gazeteciyle ilgili, şu bir kısmı, milletimize gösteriyorum. Şurada terör manşetleri yazıyor."

Cumhuriyet'i hedaf aldı

Soylu bu sözlerinin ardından ekrana Cumhuriyet gazetesi ve Zaman gazetesinin manşetlerini yan yana yansıttırarak şöyle devam etti:

Şimdi uyuşturucuyla ilgili mesele daha sonra. (Cumhuriyet gazetesi ve Zaman gazetesinin manşetlerini yan yana şekilde gösteriyor.) Cumhuriyet Azez diyor, Zaman Azez diyor. Cumhuriyet gazetesi: Asker eşi ve bebeği yaşamını yitirdi. Cumhuriyet gazetesi: Karanlığa girdiğimiz gün. Savcı Selim Kiraz'ın katledilmesi. Ama diyemiyor. Bir gün sonra da 180 kurşun savaş diyor. Bu kimin ülkesinde çıkıyor bu gazete? Bizle ilgili yazı yazdılar ya, biz memleketimize bağlıyız diye. DHKPC'nin hem reklamını, hem de bir savcının şehadetini söyleyemeyecek kadar yoksunlar. Dağlıca'da özel komutanı vurdular, Cumhuriyet gazetesi. Onlar unutmuşlardır, bir dönem FETÖ'nün esiri olan. Soylu'nun yansıttığı görüntü

Ne FETÖ, ne PKK, ne de DHKP-C ile arasında bir fark görmeden devam ediyor. Cumhuriyet gazetesi: Berkin baskını, eylemciler öldürüldü, savcı yaşamını yitirdi. (Manşetleri göstermeye devam ediyor.) Osman Kavala'ya destek. Yakında onlar da çıkacak, kimin çocuklarına FETÖ mürebbiyesi tuttuğu, hangi organize suç örgütlerinin, kimlerin olduğu, kimin Osman Kavala'nın tahsilatçıklarını yaptığı, kimin Osman Kavala'nın işlerini takip ettiği. Hepsi şu anda, devletimiz kaydı tutar, yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Türkiye'de yapmaya çalıştılar ama Recep Tayyip Erdoğan engeline takıldılar.

Biraz önce Osman Kavala'yı da söyledim, çocuklarını FETÖ'cülere emanet edenleri de söyledim, devlet her şeyin kaydını tutuyor. Kendi güvenliğini sağlamakla mükelleftir. Türkiye'nin tam da bu işin etrafını oluşturabilecek organize suç örgütleriyle mücadelesi nasıldır?

'Hayatımda en nefret ettiğim mafya tipi örgütlenmelerdir'

Türkiye ne yapmış? Özellikle organize suç meselesinde. Devlet bununla mücadele etmedi mi, etti. FETÖ bu mücadeleyi kırmak için elinden gelen her şeyi ortaya koydu. Bunu hepimiz biliyoruz. 15 Temmuz oldu, Türkiye'de ne oldu? 15 Temmuz'dan sonra sayın cumhurbaşkanımız İçişleri Bakanlığı görevine getirdi bizi. Ben ömrümde tek bir güvenlik makalesi okumamış bir adamım. Ama hükümetin bir politikası var, ben onu biliyorum.

Bir tehlikeyle daha karşı karşıya kaldık o da şu: Türkiye’yi bölgesel ve uluslararası bir mafya organizasyonu haline getirmeye çalışıyorlar

AK Parti iktidarında, 2002'de iktidara geldiğinden beri en büyük başarısı, organize suç örgütlerinin çökertmesidir.

Hayatımda en nefret ettiğim mafya tipi örgütlenmelerdir.

Sedat Peker'e koruma atanması çıklaması

Sedat Peker'e devlet tarafından koruma atanmasının kendisiyle bir alakasının olmadığını savunan Soylu şunları kaydetti:

Benden bir buçuk yıl önce verilmiş. Sonra benim zamanımda alındı. Devlet dönem dönem koruma verir. Neden? Bir şey çıkmasın. Gazeteci bir yazı yazar, bu yazı sonrasında tehdit edilir, en büyük müştericimiz, gazetecilerdir. Devlet bir karar vermiş. Burada bir operasyonel aklın olduğu çok açık ortada

Ben uzun zamandır organize suç örgütü liderinin hedefindeyim. Benle temas edebilmiş mi kimse? Yok. Biz herkesin hedefindeyiz.

80 öncesinde evin altında bomba var mı yok mu diye bakmadan evden çıkmazdık.

Türkiye burası, demokrasi, hukuk var, adalet var.

'Soylu, Erdoğan'la görüşü mü?' sorusuna cevap

Sedar Peker'in Soylu için aracılık ifadelerinin sorulması üzerine İçişleri Bakanı " Benim haberim olması, benim idam edilmem anlamına gelir. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir ifade olabilir mi? Keklemişler, ben ne yapayım. Kim keklemiş ona sormak lazım" dedi.

Peker'in videolarını izlediğini belirten Soylu, "Ben akıllı bir adamım, 1. ve 2. videoyu izledim, hedef Türk devleti" ifadelerini kullandı.

En son konuyu AKP'li Cumhurbaşkanı'yla konuşup konuşmadığı sorulan Soylu'ysa konuyu Erdoğan'a açmadığını belirterek "Sayın Cumhurbaşkanımızla bu konuda görüşmedik. Cumhurbaşkanı'mızı bu konuyla meşgul etmeyi hicab ederim" dedi.