Kaşıkçı cinayetinde 'Kahire'den uyuşturucu' detayı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya suikast düzenleyenlerin, ölümcül dozda uyuşturucu verdiği öne sürüldü.

Yahoo News muhabiri Michael Isıkoff'un haberine göre, gizli Suudi cinayet soruşturma belgelerinde, Suudi suikastçilerin, İstanbul'da Kaşıkçı'yı öldürmeden önce Kahire'ye giderek ölümcül dozda uyuşturucu aldığı kaydedildi.

Uyuşturucuların ne olduğunun ve Kahire havaalanına kimin getirdiğinin henüz bilinmediği belirtildi.

Kaşıkçı davasıyla ilgili savcı notlarına göre, Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de saat 13.13'te İstanbul'daki konsolosluğa girmesinin ardından kendisine zorla uyuşturucu verileceğini anlayarak kaçmaya çalıştı. Savcının, bu notları gizli soruşturma belgelerinden elde ettiği bildirildi.

Notlara göre, 3 Suudi suikastçi, Kaşıkçı'yı konsolosluk içinde zorla bir sandalyeye oturttu. Bu sırada Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı'ndan bir doktor olan Salah Tubaigy'in kendisine Kahire'den yasadışı olarak getirtilen uyuşturuculardan yüksek dozda enjekte ettiği belirtildi.