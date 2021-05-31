Çavuşoğlu: ABD'de iyi ilişki arayışı var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yeni ABD yönetiminin Türkiye ile daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz" dedi.

Çavuşoğlu Yunanistan'ın başkenti Atina'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu ABD ile ilişkilere dair "Yeni yönetimin Türkiye ile daha iyi ilişki içinde olma arayışını da görüyoruz, daha iyi diyalog daha iyi ilişki. Buna genel anlamda Suriye de dahil. Önümüzdeki süreçte ya ben Washington'a gideceğim ya da Blinken (ABD Dışişleri Bakanı) buraya gelecek. Tarihi belli değil" dedi.

Biden yönetiminden beklentileri anlatan Çavuşoğlu Biden'ın Ermeni Soykırımı açıklamasının ilişkileri olumsuz etkilediğini söyledi, "ancak iyi ilişki arayışı var" dedi.

'Rus askeri uzmanı Türkiye'de bulunmayacak'

NTV'nin haberine göre ABD ile S-400 gerilimi de Çavuşoğlu'nun gündemindeydi.

"S-400'ler yüzde yüz bizim kontrolümüzde olacak. Birçok teknisyeni eğitime gönderdik Rus askeri uzmanı Türkiye'de bulunmayacak. Hal böyleyken başka bir ülkeden 'kullanmayın' teklifini kabul etmek mümkün değil."

Mısır'a büyükelçi atanacak mı?

Mısır'la 8 yıl sonra yeniden başlayan diplomatik görüşmeler hakkında da açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu "Mısır'a büyükelçi atanacak mı?" sorusuna, "Süreç başladı. Aşama aşama gidecek bir şey" yanıtını verdi.

Ukrayna'ya İHA satışı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un eleştirileri hakkında ise Çavuşoğlu "Kırım konusunda tutumumuz biliniyor. Ruslara da söylüyoruz. Çözümün siyasi olduğunu söylüyoruz. Bizim Ukrayna'ya insansız hava aracı satmamızdan kimse rahatsız olmamalı. Bu bir ticarettir. Ukrayna ile anlaşma yıllar önce yapıldı. Rusya Suriye'ye veya başka bir ülkeye füze veriyor. Biz bir gün bile olsun bunu sorgulamadık" dedi.

Rusya'nın seyahat kısıtlaması kalkacak mı?

Rusya'nın yeni vaka sayıları nedeniyle turistik seyahatlere getirdiği kısıtlamayı da değerlendiren Çavuşoğlu, Rusya'nın bize söylediği "Bu karar siyasi değil". Umarım açarlar. Çünkü Rus turistler gelmeyi çok istiyor. Bugünlerde Sağlık Bakanları çevrim içi bir görüşme gerçekleştirecek" dedi.

Romanya ve Polonya'ya SİHA ihracatı

Türkiye'nin SİHA ihracatı konusunda ise Çavuşoğlu şunları söyledi:

"İnsansız hava araçları ile ilgili tüm dünyadan çok talep var Endonezya ve başka ülkelerden ama Romanya ve Polonya konusunda ciddi değişiklik oldu. Savunma sanayi ürünleri satın alırken belirledikleri AB ve NATO üyesi olma kriterini her ikisi de değiştirdi."

AB-Türkiye ilişkileri

Haziran ayında yapılacak AB Liderler zirvesini hatırlatan Dışişleri Bakanı, "Zirveden nasıl bir karar çıkar bilmiyoruz. Sadece 'para verelim göçü durdurun' denilirse olmaz" dedi.

Ankara'nın AB'den beklentilerinin ise Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi olduğunu belirtti.