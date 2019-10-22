THY teknisyenlerinden BMW’li başkana sorular

THY Teknisyenleri, 1.8 milyon lira değerinde lüks makam aracı alan sendika başkanı Yunus Değirmenci’ye sorularını Patronların Ensesindeyiz Ağı aracılığıyla iletti.

2015'te iktidarın bir kararıyla işkolu değiştirilen ve Özçelik-İş'in yetki aldığı THY Teknik'te işçiler sendikaya tepkilerini dile getirmiş, istifa etmeye hazırlandıklarını açıklamıştı. İşçilerin Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı'na ilettiği bilgiye göre, sendikanın başkanlar kurulu kendilerine yönelik iddiaları reddeti ve "birlik" mesajı verdi. 'İftira kampanyaları'na karşı birlik mesaji veren başkanlar, işçilerin sorularını ise yanıtlamadı.

THY Teknisyenleri, Başkan Yunus Değirmenci’nin yanıtlamasını istedikleri soruların bir bölümünü Patronların Ensesindeyiz Ağı aracılığıyla soruyor:

Havacılık şube başkanı Yavuz Güver THY yönetimine 2-3 kişiyi işten atın dedi mi?

Bir sendikacı üyelerinin işten atılması için talimat verme gücünü nereden alıyor?

Bu soruların yanıtlarını alamayacaklarından emin olan THY teknisyenleri, sendikadan istifa etmek için nedenlerini ise şöyle sıraladı:

1.Mevcut sendika, THY TEKNİK A.Ş. çalışanlarının özgür iradesiyle işyerinde yetkili olmamıştır. 2015 yılında THY yönetiminin dayatmasıyla çalışanlar zorla sendikaya üye yapılmış, devlet eliyle Teknik A.Ş’de yetki alınmıştır. Bu nedenle Çelik-İş bir işçi sendikası değil, işveren sendikasıdır. Sarı sendika Teknik A.Ş çalışanlarına dayatılmıştır, sendikayı bizler seçmedik.

2.Sendika göreve geldikten sonra Havacılık şube yöneticilerini ve işyeri sendika temsilcilerini seçim yoluyla değil atama yoluyla görevlendirerek üyelerin iradesini yok saymıştır. Havacılık Şube başkanlığı, THY yöneticilerinin düğün ve özel günlerinde onlarla samimi pozlar vermekten kaçınmazken, üyelerinin sorunlarına ve taleplerine dair bir o kadar ilgisizdir.

3.Özçelik-İş şube başkanı örgütlü oldukları işyerine dahi girmemekte ve buna bahane olarak apron kartının olmayışını ileri sürmektedir. Kolaylıkla çözülebilecek bu ‘’sorunu’’ ileri süren sendika ve yöneticilerinin Teknik A.Ş çalışanlarını temsil etme ehliyeti yoktur.

4.Çelik-İş’in imzaladığı toplu iş sözleşmelerle çalışanlar maddi olarak reel enflasyon karşısında ezilmişlerdir. Toplu sözleşmeler çalışanların onayıyla imzalanmamıştır. Teknisyenlerin ücretleri sektördeki diğer firmaların gerisinde kalmış, havacılık sektöründe bayrak taşıyıcı şirket olan THY iştiraki Teknik A.Ş. birçok tecrübeli personelini kaybetmiştir. Buna cevap olarak sendika yöneticilerinden, istifa etmek herkesin özgürlüğüdür cevabı alınmıştır.

5.Çalışanlar, seçim özgürlüğünü şirketlerini seçerken kullanabildikleri gibi sendika seçerken de kullanabilmelidir. Ancak bu hak ve özgürlükler mevcut sendika ve işveren ortaklığında gasp edilmiştir.

6.İşveren, mevcut sendikanın şirket yanlısı tutumunu iyi değerlendirip, iş kadrolarında maddi kayıplar yaratan değişiklikleri rahatça uygulamaya koymuştur. Dava konusu olan bu kadro kayıpları, çalışanın lehine sonuçlanmasına rağmen masada savunulmamış, sadece uygulamadan kaynaklı kayıpların iadesi başarı gibi lanse edilmeye çalışılmıştır.

7.Sendika, üyelerinden topladığı aidatları üyeleri için kullanmamıştır. Kendi maaşlarına fahiş miktarlarda zamlar yapmış, kendilerine milyonluk makam arabaları almak için kullanmışlardır. Bunları da hiç utanmadan, sıkılmadan sendikanın menfaatleri için yaptıklarını kamuoyuna açıklamışlardır.

8.Sendika üyeleri işyerinde yaşadığı sorunları sendikasına anlatmaktan çekinir durumdadır. İşyerinde sorunlardan bahseden işçiler sendika tarafından kara listeye alınarak işyeri yönetimine bildirilme korkusu yaşamaktadır.