İşçiler Özçelik-İş'e tepkili: THY Teknik kaynıyor

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş işyerinde yetkili sendika olan Hak-İş konfederasyonuna bağlı Özçelik-İş sendikasına çalışanların tepkisi giderek artıyor. Çalışanlar işyerlerinin metal işkoluna geçirilmesinin ardından Özçelik-İş'in yönetim yanlısı, çalışanların haklarını savunmaktan uzak sendikal anlayışına karşı sendikadan istifa çağrısı yapıyor.

İşçiler, 2015 yılında AKP iktidarının yaptığı bir değişiklikle taşımacılık işkolundan metal işkoluna geçirilen Teknik A.Ş’de, iki dönemdir imzalanan üç yıllık sözleşmelerle teknisyenlerin önemli ölçüde maddi kayıplara uğratıldığını söylüyor. Görüştüğümüz işçilerin görüşü, sendikanın toplu sözleşmede işçilerin haklarını iyileştirecek kazanımlar elde edemediği ve Özçelik-İş'in üyelerinin sorunlarını çözmekten uzak, THY yönetiminin sözünden çıkmayan yapısıyla çalışanların haklarını savunamayacağı şeklinde.

1.8 MİLYONLUK BMW BARDAĞI TAŞIRDI

29 EKİM’DE İSTİFALAR BAŞLIYOR

Özçelik-İş’in yetkili olduğu dört yıl boyunca, ücretlerinin işkolunda bulunan birçok firmanın gerisinde kaldığını söyleyen işçiler, birçok kalifiye çalışanın iş bırakmak zorunda kaldığını belirtiyor. Son olarak Özçelik-İş başkanı Yunus Değirmenci’nin, 1.8 milyon lira değerinde makam aracı alması işçilerin sendikaya olan öfkesini artırmış durumda.

Teknik A.Ş çalışanları Telegram uygulaması içerisinde kurdukları grup üzerinden sendikaya tepkilerini dile getiriyorlar. Çalışanlar kurdukları grupta 28 Ekim saat 23.45’de sendikadan toplu olarak istifa edeceklerini, işçilerin aidatlarıyla maaşlarını artıran, milyonluk makam araçları alan sendikadan kurtulmakta kararlı olduklarını anlatıyor.

Yaklasık 9 bin çalışanın olduğu THY Teknik A.Ş bünyesinde 7 binin üzerinde işçi teknisyen konumunda.

THY teknisyenleri Özçelik-İş’den istifa etme gerekçelerini şöyle ilan ediyor:

1. Mevcut sendika, THY TEKNİK A.Ş. çalışanlarının özgür iradesiyle işyerinde yetkili olmamıştır. 2015 THY yönetiminin dayatmasıyla çalışanlar zorla sendikaya üye yapılmış, devlet eliyle Teknik A.Ş’de yetki alınmıştır. Bu nedenle Çelik-İş bir işçi sendikası değil, işveren sendikasıdır. Sarı sendika Teknik A.Ş çalışanlarına dayatılmıştır, sendikayı bizler seçmedik.

2. Sendika göreve geldikten sonra Havacılık şube yöneticilerini ve işyeri sendika temsilcilerini seçim yoluyla değil atama yoluyla görevlendirerek üyelerin iradesini yok saymıştır. Havacılık Şube başkanlığı, THY yöneticilerinin düğün ve özel günlerinde onlarla samimi pozlar vermekten kaçınmazken, üyelerinin sorunlarına ve taleplerine dair bir o kadar ilgisizdir.

3. Özçelik-İş şube başkanı örgütlü oldukları işyerine dahi girmemekte ve buna bahane olarak apron kartının olmayışını ileri sürmektedir. Kolaylıkla çözülebilecek bu ‘’sorunu’’ ileri süren sendika ve yöneticilerinin Teknik A.Ş çalışanlarını temsil etme ehliyeti yoktur.

4. Çelik-İş’in imzaladığı toplu iş sözleşmelerle çalışanlar maddi olarak reel enflasyon karşısında ezilmişlerdir. Toplu sözleşmeler çalışanların onayıyla imzalanmamıştır. Teknisyenlerin ücretleri sektördeki diğer firmaların gerisinde kalmış, havacılık sektöründe bayrak taşıyıcı şirket olan THY iştiraki Teknik A.Ş. birçok tecrübeli personelini kaybetmiştir. Buna cevap olarak sendika yöneticilerinden, istifa etmek herkesin özgürlüğüdür cevabı alınmıştır.

4. Çalışanlar, seçim özgürlüğünü şirketlerini seçerken kullanabildikleri gibi sendika seçerken de kullanabilmelidir. Ancak bu hak ve özgürlükler mevcut sendika ve işveren ortaklığında gasp edilmiştir.

5. İşveren, mevcut sendikanın şirket yanlısı tutumunu iyi değerlendirip, iş kadrolarında maddi kayıplar yaratan değişiklikleri rahatça uygulamaya koymuştur. Dava konusu olan bu kadro kayıpları, çalışanın lehine sonuçlanmasına rağmen masada savunulmamış, sadece uygulamadan kaynaklı kayıpların iadesi başarı gibi lanse edilmeye çalışılmıştır.

6. Sendika, üyelerinden topladığı aidatları üyeleri için kullanmamıştır. Kendi maaşlarına fahiş miktarlarda zamlar yapmış, kendilerine milyonluk makam arabaları almak için kullanmışlardır. Bunları da hiç utanmadan, sıkılmadan sendikanın menfaatleri için yaptıklarını kamuoyuna açıklamışlardır.

7. Sendika üyeleri işyerinde yaşadığı sorunları sendikasına anlatmaktan çekinir durumdadır. İşyerinde sorunlardan bahseden işçiler sendika tarafından kara listeye alınarak işyeri yönetimine bildirilme korkusu yaşamaktadır.