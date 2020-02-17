Trablus hükümetinden Türkiye Merkez Bankası'na 4 milyar dolar

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Türkiye Merkez Bankası'na son birkaç günde 4 milyar dolar aktardığı belirtildi.

Libya Merkez Bankası Likidite Kriz Komitesi Başkanı Ramzi Ragab Agha, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Türkiye Merkez Bankası'na 4 milyar dolar aktardığını açıkladı.

Agha, Libya'da Trablusgarp merkezli hükümet tarafından Türkiye Merkez Bankası'na son birkaç gün içinde 4 milyar dolar nakit rezervinin mevduat olarak aktarıldığını söyledi.

Londra merkezli Al-Arab gazetesinin haberine göre Agha, bu yatırımın Türkiye’nin askeri desteğini, yaralanan savaşçıların tedavisini ve Kaddafi dönemi Türk şirketlerinin haklarının iadesini güvence altına alacağını ifade etti.

Agha bu transferin dolar karşısında değer kaybeden Türk Lirası'na olumlu etkisi olacağını kaydetti.

Mohamed Rabie al-Dehey isimli Türkiye uzmanının iddiasına göre ise UMH ilk defa Türkiye’ye para aktarmıyor. Söylendiğine göre 2018’in sonunda 2,5 milyar dolar, 2020’nin başında 5,2 milyar dolar aktarmıştı.

Al-Dehey bu ödemelerin AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne verdiği desteğin bir karşılığı olarak yapıldığını söyledi.

