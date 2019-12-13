Libya'da AKP'nin desteklediği hükümet düşecek mi?

Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter, kuvvetlerinin Trablus'a doğru ilerlemeye başladığını duyurdu ve kentteki UMH militanlarına silah bırakma çağrısında bulundu.

Libya Ulusal Ordusu sözcüsü Ahmed el-Mismari, yaptığı açıklamada "Trablus'un kilit bölge ve mahallerine girdik. Çatışmalarda onlarca Türk İHA'sı düşürüldü" dedi.

Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter’se yaptığı açıklamada Libya Ulusal Ordusu’nun, “Trablus Savaşı’nda kaçınılmaz bir şekilde muzaffer” olduğunu söyledi. Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı militanlara silah bırakma çağrısında bulunan Hafter, “Trablus'a doğru ilerleyen birimler angajman kurallarına uyacak. Ordumuzla savaşan militanları evlerinde kalmaya çağırıyoruz, güvende olacaklar” dedi.

Al Arabiya'nın iddiasına göre Hafter’in güçlerinin saldırıyı başlatmasını takiben batılı diplomatlar kuzeybatı şehri Cenzur üzerinden Libya'yı terk etmeye başladı.

Trablus merkezli UMH, AKP hükümeti tarafından askeri ve diplomatik olarak destekleniyor.