TKP: Başkasının emeğiyle geçinmek ortadan kaldırılacak, şüpheniz olmasın

TKP'nin Sesi'nde pazartesi günü dinleyicilerden gelen sorulara yanıt verilmeye devam ediyor.
Bugünkü TKP’nin Sesi, sosyalizmde farklı meslek gruplarından olan yurttaşlar arasında maaş eşitliğinin söz konusu olup olamayacağına yanıt arıyor.
Bu bağlamda, sosyalizmin her şeyden önce sömürünün ortadan kaldırıldığı bir toplumsal sistem olmasından hareketle, maaş, mühendis, doktor, çöpçü vb. kavramların bugünkülerinden çok farklı anlamlara geldiği vurgulanıyor.
Pazartesi günleri dinleyicilerimizden gelen sorulara yanıt vermeye devam ediyoruz.
TKP'nin Sesi yayında #TKP
https://t.co/Il5hFvwH1H pic.twitter.com/yT9IbShxJP
— TKP (@tkpninsesi) February 17, 2020