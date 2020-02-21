Faturalara itiraz sürüyor: Nazilli'de elektrik ve doğalgaz faturalarına itiraz edildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yüksek faturalara itiraz için Uzun Çarşı'da bir araya gelen yurttaşlar, önce Aydem'de elektrik faturalarına, ardından da Enerya dağıtım şirketinde doğalgaz faturalarına itiraz etti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yurttaşlar elektrik ve doğalgaza yapılan zamları protesto etti ve faturalara itiraz dilekçelerini dağıtım şirketlerine verdi.

Türkiye Komünist Partisi Nazilli İlçe Örgütü'nün çağrısıyla, bugün saat 13.00'te Uzun Çarşı'da toplanan yurttaşlar, "Elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar geri alınsın", "Faturalara değil ejder meyvesine zam yapın", "Üşüyoruz, kazıklanıyoruz, bu faturaları kabul etmiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Burada yapılan açıklamada; en temel insan ihtiyacı olan su, doğalgaz ve elektriğin son iki yılda yapılan zamlar ve özel şirketlerin kâr amaçlı satış politikaları nedeniyle emekçiler tarafından ulaşılamaz hale geldiği vurgulandı. Açıklamada Nazilli halkına itiraz dilekçesi verme çağrısında bulunuldu.

Çağrıya cevap veren ve dilekçe dolduran yurttaşların da katılımıyla ilk olarak elektrik dağıtım şirketi Aydem'e, ardından da doğalgaz dağıtım şirketi Enerya'ya dilekçeler toplu şekilde teslim edildi.

