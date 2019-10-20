Antalya'da turist rekoru kırıldı

Antalya, tarihinde ilk defa bir yılda 14 milyon turist sayısına ulaştı. 15 Ekim itibarıyla Antalya ve Gazipaşa havalimanlarına inen turist sayısı 14 milyon 54 bin 887’ye ulaştı.

Antalya 2019 yılında tüm yılların turist rekorunu kırdı.

Antalya, 15 Ekim itibarıyla 14 milyon 54 bin turist ağırladı. Geçen yıl aynı dönemde 12 milyon 58 bin turist gelmişti. Bu yılki artış oranı yüzde 17 oldu.

Antalya, 2018 yılının tamamında ise 13 milyon 642 bin turist ağırlamıştı.

İLK SIRADA RUSYA, İKİNCİ SIRADA ALMANYA VAR

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nün milliyetlere göre yapılan analize göre 15 Ekim itibarıyla 193 ülkeden turist geldi. İlk sırada ise Rusya yer alıyor. Rusya’dan 1 Ocak-15 Ekim tarihleri arasında gelen turist sayısı 5 milyon 171 bine ulaştı.

Almanya’dan gelen turist sayısı ise 2 milyon 347 bin kişi oldu.

Üçüncü sıradaki Ukrayna’dan yüzde 12’lik oran ve 84 binlik artışla toplam 776 bin turist geldi.

Dördüncü İngiltere’den yüzde 14’lük oran ve 80 binlik artışla toplam 656 bin turist ağırlanırken, İngilizlerin payı da yüzde 4.8 oldu.

100 BİNİ AŞAN ÜLKELER

Sıralamada en çok turistin geldiği ve 100 bini aşan ve yaklaşan diğer ülkeler ise şöyle:

"Polonya yüzde 39 artış, 516 bin kişi. Hollanda yüzde 10 artış, 397 bin kişi. Romanya yüzde 30 artış, 247 bin kişi. Kazakistan yüzde 5 düşüş, 229 bin kişi. Çek Cumhuriyeti yüzde 38 artış, 222 bin kişi. İsveç yüzde 32 artış, 192 bin kişi. Danimarka yüzde 4 artış, 184 bin kişi. Belçika yüzde 7 artış, 180 bin kişi. İsrail yüzde 10 artış, 168 bin kişi. Slovakya yüzde 40 artış, 167 bin kişi. Beyaz Rusya yüzde 2 artış, 163 bin kişi. Litvanya yüzde 15 artış, 159 bin kişi. Norveç yüzde 64 artış, 137 bin kişi. İsviçre yüzde 20 artış, 119 bin kişi. Fransa yüzde 44 artış, 118 bin kişi. Avusturya yüzde 42 artış, 109 bin kişi."

50 bin turist sınırını geçen ülkeler ise Macaristan yüzde 24 artış, 84 bin kişi, Finlandiya yüzde 10 artış, 80 bin kişi, Moldova yüzde 2 artış, 77 bin kişi, Ürdün yüzde 1 artış 69 bin kişi, Sırbistan yüzde 23 artış, 67 bin kişi, İran yüzde 1 düşüş, 64 bin kişi, Azerbaycan yüzde 31 artış, 64 bin kişi, Kosova yüzde 10 artış, 63 bin kişi, Letonya yüzde 41 artış, 57 bin kişi, Estonya yüzde 32 artış, 53 bin kişi oldu.