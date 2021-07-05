Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun oğlu Salih Gergerlioğlu gözaltına alındı

AYM kararına karşın HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, hâlâ serbest bırakılmadı.
Vekilliği düşürülen ve cezaevine gönderilen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hakkında ‘hak ihlali’ kararı vermesine rağmen hâlâ tutuklu.
Artı TV Muhabiri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun oğlu Salih Gergerlioğlu’nu gözaltına aldıklarını duyurdu.
Taşkıran aynı zamanda “Artı TV kameranı Nazim gözaltına alındı” dedi.
Görüntü: Evrensel Gazetesi'nden Meltem Akyol.