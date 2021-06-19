'ABD, Patriot sistemlerini Orta Doğu'dan çekerek Çin'e karşı kullanacak'

Wall Street Journal (WSJ) tarafından Cuma günü yayınlanan bir habere göre, ABD hava savunma bataryalarının bir kısmını Orta Doğu'dan çekmeye başlayarak bakım için ABD'ye kaydırdı.

Birkaç hafta önce, Suudi hükümeti ABD'den kendilerini Husilere veya "İran'ın olası bir saldırısına" karşı savunmasına yardım etmesini istedi.

Pentagon ise, Suudilerin Yemen'deki savaşlarında savunma ihtiyaçlarının çoğunu karşılayabilecek kapasitede olduğunu söyledi.

ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, Irak, Kuveyt, Ürdün ve Suudi Arabistan'dan birkaç MIM-104 Patriot hava savunma bataryasının ve Suudi Arabistan'dan en az bir Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) sisteminin çekildiği belirtiliyor.

Bu toplamda, Patriotlar için bir radar, angajman kontrol istasyonu, anten direk grubu, elektrik santrali ve 16 adede kadar ayrı füze rampası içerebilen pillerin mürettebatını ve bakımını yapan yüzlerce askerin de ülkeden çekilmesi anlamına geliyor. Her bir THAAD bataryası, iki mobil taktik operasyon merkezi, güçlü bir kara tabanlı radar ve en az altı füze fırlatma sistemi içeriyor.

ABD'nin son dönemde odaklandığı "Rus ve Çin tehdidi" retoriği son NATO toplantısında da merkeze oturtulmuştu. Söz konusu bataryaların yeniden konuşlandırılmasının da bu doğrultuda gerçekleşmesi bekleniyor. Patriotlar'ın ve THAAD'ların nereye gideceği henüz resmi olarak duyurulmazken, bu adımın ABD askeri gücünün Çin çevresinde konuşlandırılmasının bir parçası olduğu tahmin ediliyor.