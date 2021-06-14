Putin: Batı, Rusya ile Çin'in stratejik ortaklığını bozmaya çalışıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'li televizyon kanalı NBC'ye verdiği söyleşinin bir bölümü yayınlandı.

Putin bu söyleşisinde Batı'nın Rusya ile Çin arasındaki stratejik ortaklığı bozmaya çalıştığını kaydetti.

Çin ile ilişkilerinin düzeyinden çok memnun olduklarını söyleyen Putin bu ilişkinin daha önce görülmemiş biçimde yüksek düzeyde olduğunu kaydetti.

İki ülke arasında güven ve işbirliğinin de üst düzeyde olduğunu söyleyen Putin "Rusya ile Çin arasındaki ilişkiyi yok etme girişimlerini görebiliyoruz. Bu girişimlerin uygulanan politikalarla yapıldığını görebiliyoruz" dedi.

Putin siyaset, ekonomi, teknoloji, askeri ve teknik alanlar gibi tüm alanları kastettiğini belirterek "Çin'in bize bir tehdit olduğuna inanmıyoruz" dedi.