AB Türkiye delegasyonundan vize muafiyeti açıklaması

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, diplomatik, hizmet ve hususi pasaport sahibi Türk vatandaşlarının, ETIAS zorunluluğundan muaf tutulacağını duyurdu.

AB Türkiye Delegasyonu, Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) hakkında yaptığı açıklamada; ETIAS'ın 2022'nin sonuna kadar faaliyete geçecek şekilde programlandığını ve tüm vize muafiyeti bulunan 3. ülke vatandaşlarına uygulanacağını belirtti.

Kısa seyahatler için Türk vatandaşlarının AB'ye girişine ilişkin bir değişikliğin 2020'de öngörülmediği kaydedilen açıklamada, "Türk vatandaşları Schengen bölgesine kısa seyahatleri için vizeye ihtiyaç duyacaktır. Diplomatik, hizmet/resmi veya hususi pasaport sahibi seyahat eden kişiler, ETIAS seyahat ruhsatı uygulaması zorunluluğundan muaf tutulacaktır" denildi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada Avrupa Birliği (AB) komisyonu nezdinde girişim yapıldığı ve ETIAS'ın hizmet ve hususi pasaport hamili Türk vatandaşlarına uygulanmayacağı belirtilmişti.