YSK Başkanı'ndan açıklama: Oy zarfının kaldırılması gerekir, YSK buna hazır

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, 'Biyometrik kimlik uygulamasına geçilmesi, oy zarfının kaldırılması gerekir. YSK buna hazır' dedi.

Yapılan seçimlerin neredeyse tamamındaki şaibe iddiaları nedeniyle tartışma konusu olan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, görevde bulunduğu 7 yıllık sürede 8 seçim yapıldığını belirterek "Seçimlerin hep sağlıklı, güvenilir şekilde yapılması için gayret sarf ettik" dedi.

"Tartışmalar, tenkitler, hakarete ulaşmadığı sürece bizim için bedava akıldır. Tenkitlere hiçbir zaman alınmadım, faydalı bile görüyorum" diyen Güven, bundan sonraki seçimlere ilişkin ise, "Biyometrik kimlik uygulamasına geçilmesi, oy zarfının kaldırılması gerekir. YSK buna hazır" ifadesini kullandı.