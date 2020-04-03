Umreden dönenlerin kontrol edilmemesi hastalığı yaydı

Umrecilerin yurda dönmelerinin ardından takip edilmemeleri ve karantinaya alınan umreci sayısının toplam umreci sayısının yalnızca bir kısmını oluşturulması hastalığın yayılmasının göz göre göre geldiğini ortaya koyuyor. Açıklanan ilk vaka sayıları da bu tablonun ispatı oldu.

Türkiye’de ilk yeni koronavirüs hastalığı teşhisi konulan vaka 10 Mart’ta kaydedilmişti. İlk vakanın bildirilmesine kadar yurt dışından gelen insanlara yönelik herhangi bir önleyici tedbirin uygulanmamasıysa ne yazık ki ilerleyen günlerde de sürdü. Gün gün takip edildiğinde uluslararası seyahat edenlerin takip edilmemesi, ülkede hastalığın nasıl yayıldığını gözler önüne seriyor.

UMRE SEYAHATLERİ SÜRÜYOR, DÖNENLERE ‘HASTA MISINIZ’ DİYE SORULUYOR

İlk vakanın çıkmasından sonra Diyanet İşleri Başkanlığı umrecilerin yurda dönüşleri sırasında herhangi bir önlem alınması için hareket etmezken yurda dönen umrecilerden sadece “14 gün evden çıkmamalarını” rica etmekle yetinmişti. Umre yolculuklarının devam edeceğini planlayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni gidecek umrecilerin de ‘virüs konusunda bilgilendirildiğini’ söylemişti, ancak seyahatler konusunda herhangi bir önlem alınması o sıralarda söz konusu değildi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın 14 Mart’ta yaptığı açıklamaya göre ertesi günden itibaren 21 bin umreci ülkeye geri dönecekti. Geri dönenlerin sağlık kontrolleri termal kamerayla ateşlerinin ölçülmesinden ibaret olup, ilk dönen ekibe herhangi bir karantina işlemi uygulanmamıştı.

UMRECİLERİ GİZLEMEK İÇİN HARCANAN ÇABA

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu'ndan Dr. Hakan Hekimoğlu’ysa, umreden ilk dönenlere termal kamerada ateşleri olduğu anlaşılmasın diye rehberleri tarafından ateş düşürücü etkisi olan parasetamol dağıtıldığını söylemişti.

Bazı noktalardaysa yurtdışından dönen yolculara sadece çıkışında pasaport kontrol noktasına sağlık durumalarıyla ilgili form doldurtulurken sağlık taraması yapılmadı.

21 BİN UMRECİNİN NE KADARI KARANTİNAYA ALINDI?

İlk umrecilerin döndüğü 15 Mart’ta karantina için önlemler alınmaya başlanıldı, ancak bu sınırlı kaldı. Umreciler Esenboğa Havalimanı'na inen uçaklarının içerisinde sağlık taramasından geçirilerek karantinaya alınmak üzere Konya ve Ankara’daki 5 farklı öğrenci yurduna götürüldü.



Bakanlık, Ankara’da üç Konya’da iki olmak üzere 5 yurdun karantinaya uygun hale getirildiğini, öğrencilerin de başka yurtlara nakledildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da 10 bin 330 umrecinin karantinaya alındığı bilgisini paylaştı.

Dönen umrecilerin karantinaya alınmaları konusunda önlemler yetersizliğini gösterirken AKP ve MHP’lilerse karantinaya alınmayan umrecilere yaptıkları ev ziyaretlerini sosyal medya hesaplarında paylaşmışlardı.



KARANTİNAYA GÖTÜRÜLÜRKEN MASKE VERİLMEDİ, DİĞER YOLCULARLA UÇAĞA BİNDİRİLDİ

Umreden dönenlerin aynı uçakta diğer yolcularla birlikte yolculuk yaptığı ve bu sırada hiçbir önlem alınmadığı ortaya çıktı. Ankara’dan kalkıp umrecileri Samsun’daki karantinaya götürmek için kullanılan uçağa diğer yolcuların da alındığı 16 Mart günü ortaya çıkmıştı. Uçağa binen yolcular uçaklarda herhangi bir tedbirin alınmadığını belirtirken uçakta umrecilerin sürekli öksürdüklerini ve maske takmadıklarını, kabin ekibininse krizi yönetemediğini belirmişti.

KARANTİNADAKİ UMRECİ SAYISI BİR HAFTADA AZALDI MI?

23 Mart itibariyle karantinaya alınan umreci sayılarıysa illere göre Gençlik ve Spor Bakanlığı verilerine göre şöyle dağıldı:

Ankara’da 3 bin 58 kişi, Bartın’da 21 Kişi, Eskişehir’de 254, Isparta’da 586, Kastamonu’da 97, Kayseri’de 252, Konya’da 2 bin 180 kişi yani 21 bin umrecinin yalnızca 6 bin 448’i karantina altına alımış oldu.

23 Mart’ta toplam karantinadaki kişi sayısı 11 bin 269 olarak açıklanırken daha öncesinde 10 bin 330 olarak açıklanan karantinadaki umreci sayısınınsa düşmüş olması salgın tedbirlerinin yetersizliğini gözler önüne seriyor.

UMRECİLER KARANTİNAYA ALINMADAN MEMLEKETLERİNE NASIL DÖNDÜ?

İki hafta önce Rize'de umreden dönen yaklaşık 500 kişinin evlerine gittikleri ortaya çıkmış ve herhangi bir karantina işlemi uygulanmadığı öğrenilmişti. Olaya dair Rize Valiliği yaptığı açıklamada "Umrecilere karantina kararı alındıktan sonra her yerde yapılan uygulamalar ilimizde de yapılmaktadır" diyerek karantina uygulanmamasını savunmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, salı günü yaptığı açıklamada 21 ilde 50 belde, köy ve mezranın karantinaya alındığını söylemişti.

Karantinaya alınan köylerse Yozgat, Giresun, Rize, Çanakkale gibi illerde bulunuyor. Karantinaya alınan Çanakkale'nin Maltepe köyü, Malatya'nın Eğnir ve Ilıca köyleri, Yozgat'ın Derbent köyü, Giresun'un Karadikmen köyü ve Sivas'ın Gökçekaş köyünün ortak özellikleriyse hepsinin ilk hastasının umreden gelen insanlardan oluşuyor olması.

