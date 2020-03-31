Soylu bakanlık teşkilatlarındaki vaka sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Soylu, 'Şu anda 21 ilimizde 50 belde, köy ve mezrayı karantinaya aldık' dedi. Soylu emniyet, jandarma ve bakanlık teşkilatlarındaki vaka sayısını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Emniyet, jandarma, valilik ve kaymakamlıklardaki vaka sayılarını açıklayan Soylu şunları söyledi:

"Şu ana kadar emniyet teşkilatımızda 30, jandarma teşkilatımızda 18 ayrıca 4 kaymakamımız, bir valimiz ve yine diğer teşkilatlarımızda salgınla karşı karşıya kalan, bir bölümü semptom gösteren bir bölümü de pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var" dedi. Bakan Soylu ayrıca "Şu anda 21 ilimizde 50 belde, köy ve mezrayı karantinaya aldık."

Soylu ayrıca "Şu anda 21 ilimizde 50 belde, köy ve mezrayı karantinaya aldık.Şehirler arası yolcu taşımacılığı yüzde 98,9 düştü" dedi.