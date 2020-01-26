Manavgat'ta Kavaklı Semt Evi açıldı

Antalya Kavaklı Mahallesi'nde TKP'nin semt evi açılışı gerçekleştirildi. Açılışa mahalle sakinleri ile TKP üye ve gönüllüleri de katıldı.

Antalya’nın Manavgat İlçesi'ne bağlı Kavaklı Mahallesi'nde Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) yeni Semt Evi'nin açılışı gerçekleşti.

Halkın yoğun katılım gösterdiği Kavaklı Semt Evi’nin açılışı, TKP'nin hazırladığı “Parti Var Umut Var” videosunun gösterimiyle başladı.

Video gösteriminin ardından Levent Tunçel açılış konuşmasını yaptı. Tunçel, konuşmasına Elazığ Sivrice merkezli gerçekleşen deprem nedeniyle başta bölge halkı olmak üzere tüm halka geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı.

Tunçel, "depremi siyasete alet etme" söylemlerini eleştirerek, karşımızdaki doğa olayının plansızlık yüzünden yıkıma yol açtığını ve depremin zaten politik bir mesele olduğunu belirtti. Tunçel, “Halktan deprem için toplanan vergilerin ne olduğunu şimdi sormalıyız ki, bundan sonra gerçekleşecek depremlerde vatandaşlarımızın canlarını kaybetmesinin önüne geçebilelim” dedi.

Tunçel, TKP’nin tüm ülkede başlattığı Elazığ ve Malatya halkıyla dayanışma çağrısını katılımcılarla paylaşarak, dayanışma evi de olan semt evlerinin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.

Tunçel’in konuşmasının ardından TKP üyesi Elif Narin söz aldı.

Narin, semt evinin omuza omuza veren ve hakkını arayan işçilerin evi olduğunu söyleyerek sözlerine başladı. Semt evlerinin çocukların bilime, sanata ve oyuna ulaşabilecekleri, hep birlikte aydınlanma sohbetleri gerçekleştirebilecekleri yerler olduğunu, dayanışmanın evi olduğunu belirten Narin, mahallenin sorunlarına birlikte çözüm üretebileceklerini hatırlattı. Narin konuşmasını katılımcılarını TKP gönüllüsü olmaya davet ederek sonlandırdı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de etkinliğe çelenk gönderdi.

Etkinliğin sonunda çok sayıda kişi TKP gönüllüsü olmak için başvuruda bulundu.