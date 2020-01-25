TKP: Elazığ halkıyla dayanışmaya!

Merkez üssü Elazığ Sivrice olan deprem sonrasında Türkiye Komünist Partisi, başta Elazığ olmak üzere bölge halkıyla dayanışmak için ihtiyaç duyulan kışlık çadır, battaniye ve kışlık giysi bırakılması çağrısı yaptı.
TKP'nin yaptığı açıklama şu şekilde:
Merkez üssü Elazığ Sivrice olan herkesi bir kez daha hazırlıksızlık ve plansızlık gerçeği ile karşı karşıya getirmiştir. Türkiye Komünist Partisi olarak süreci yakından izlediğimizi ve bölge halkı ile dayanışmayı örgütlemek üzere derhal adım attığımızı kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Dileğimiz olası kayıpların en az düzeyde olmasıdır. Başta bölge halkı olmak üzere tüm halkımıza geçmiş olsun diyoruz.
DAYANIŞMA
Aşağıda adresi bulunan TKP binaları ve semt evlerimize başta Elazığ olmak üzere bölge halkıyla dayanışmak için ihtiyaç duyulan şu malzemeleri getirebilirsiniz:
Kışlık çadır (yazlık çadır olmaması hususu önemlidir)
Battaniye
Kışlık giysi
*Cumartesi-Pazar 10.00-20.00 arasında toplanacak malzemeler Pazartesi sabahı bölgeye ulaşmak üzere yola çıkacaktır.
Adana
Yenibaraj Mahallesi 68048 Sokak Özkurt Apartmanı Kat:2 D:4 (Ziraat Bankası Karşısı) Seyhan
Adana Akkapı Semt Evi
Akkapı Mah. Şıh Cemil Caddesi No:169 Seyhan/Adana (Boğalar Fırın Karşısı)
Amasya
Gökmedrese Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Sancak Apartmanı No:101 Kat:3 Merkez-Amasya
Ankara
Genel Merkez: Kızılırmak Caddesi 13/4 Tel:0(312)4172968
Ankara Aydınlıkevler Semt Evi
Aydınlıkevler Mah. Arama Sok. No: 20/C Altındağ ANKARA
Ankara Yenimahalle Batıkent Semt Evi
Yenimahalle Kentkoop Mah. 1864. sokak No: 13/13 (Anıt Çarşısı) Batıkent
Ankara Eryaman Semt Evi
3.Etap Şeyh Şamil Mahallesi Tınaztepe Caddesi 17335 Ada No:5/1 Eryaman
Ankara İlker Semt Evi
Mürsel Uluç mah. İlker 1 cad. No:104/A Dikmen Ankara
Ankara İncirli Semt Evi
Barış Yolu caddesi No:22 (78. Sokak kesişimi) İncirli mahallesi Keçiören/Ankara
Ankara Mamak
Tuzluçayır Mahallesi Abidin Aktaş Sokak No.2/1 Mamak/Ankara
Antalya
Balbey Mah. İsmetpaşa Cad. Nuri Çukultay Apt. 23/2 Muratpaşa/Antalya
Antalya Manavgat
Aşağı Hisar Mah. Güllük Cad. Arpek Apt. No:42/2 Manavgat
Artvin
Dere Mh. Ögretmen Hasan Yavuz Sk. No:2/2 Artvin
Aydın
Hasanefendi Mahallesi 1913 Sokak (Sevgi Yolu Denizbank sokağı) No.11 Kat 2 Aydın
Aydın Nazilli
Altıntaş Mahallesi 334 Sokak No: 10 Kat: 1 Nazilli/Aydın
Bolu
İzzet Baysal Caddesi Güler 2 İş Merkezi No:88 Daire:45 Bolu
Bursa
Atatürk Caddesi Güngör Apartmanı NO: 13/3 Kat:2 Setbaşı(Setbaşı Vergi Dairesi Karşısı) Osmangazi/Bursa Tel:0(224)2234151
Bursa Görükle Semt Evi
Görükle mahallesi Koza Caddesi No:17B Zemin Kat, Nilüfer/Bursa
Çanakkale
Cevatpaşa Mah. Kemalyeri Sokak Yeldan Apt. No:3 Daire:4 Çanakkale Tel: 0541 652 17 40
Çorum Bahçelievler Semt Evi
Yavruturna mah. Emek cad. No:89 (Yeşil Fırın karşısı arka sokağı)
Denizli
Altıntop Mah. Çaybaşı Cad. Ünal Apt. No: 28/3 Merkezefendi-Denizli Tel: 0 (546) 971 19 15
Diyarbakır
Ekinciler Caddesi Ofis Sanat (Camii) Sokak No: 11/14 Yenişehir/Diyarbakır Tel:0(545)7442775
Edirne
1. Murat Mah. Zübeyde Hanım Caddesi Kandır Apt. Daire 4 Edirne Merkez
Edirne-Keşan
Terziler Sitesi Kat:2 B: 33 Keşan-Edirne
Eskişehir
Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi(Doktorlar Caddesi) Oytaç Apartmanı No:9 Daire:4 Tepebaşı/Eskişehir
Gaziantep
Eyüpoğlu mah. Atatürk Bulvarı Akınal Apartmanı No:49 D:6 Şahinbey/Gaziantep
Gaziantep Güneykent Semt Evi
Güneykent Mahallesi, 102221 Nolu Cadde, No:21/A Şahinbey/Gaziantep
Giresun
Gazi Cd. Kılıççı İşhanı Kat:3 No:312 Giresun
Isparta
Yayla Mahallesi 112. Cadde Balbay Apartmanı No:40, Kat 1 Isparta
Hatay İskenderun
Hürriyet Mh. Ziya Gökalp Cd. No: 30 İskenderun Hatay
İstanbul Altayçeşme Semtevi
Altayçeşme Mahallesi Efe Boz Sokak Umutkent Sitesi C Blok (MigrosJet Arkası)
İstanbul Ataşehir
1 Mayıs Mahallesi (Mustafa Kemal Mahallesi) 3001. Cad. NO:47 Ataşehir/İstanbul
İstanbul Avcılar
Merkez Mh. Çiğdem Cd. No:45/3 D:8 Avcılar istanbul
İstanbul Bakırköy
Cevizlik Mah. Hüsreviye Sok. No:26 D:7 Bakırköy/İstanbul
İstanbul Beyoğlu Semt Evi
Kamer Hatun Mah. Aynalı Çeşme Cad. No:6/A
İstanbul Beşiktaş
Çırağan Caddesi, No: 21, Dr. Nazım Apt. Kat 1 Daire no 1Beşiktaş/İstanbul Tel:0546 737 45 69
İstanbul Gazi Semt Evi
Gazi Mahallesi, İsmetpaşa Caddesi, 1368 Sokak, No: 4/2 Sultangazi / İstanbul
İstanbul İçerenköy Semt Evi
İçerenköy Mah. Seyhan sok. No 13/1A
İstanbul İkitelli Semt Evi
Atatürk mah. Eren sok. No:4/1 Küçükçekmece (Arena Park Karşısı)
İstanbul Kadıköy
Osmanağa Mh. Süleymanpaşa Cd. Nihal Sk. No:1 Kat: 2
İstanbul Kartal
Kordonboyu Mh. Hürriyet Cd. No:54 Kat:3 D:20 (Hasan Âli Yücel Kültür Merkezi Yanı)
İstanbul Kartal Uğur Mumcu Semt Evi
Uğur Mumcu mah. Akasya sok. Atölyeler sitesi 6. blok Kartal (Karadut pastanesi karşı sokağı)
İstanbul Kocamustafapaşa Semt Evi
Cerrahpaşa Mah. Kocamustafapaşa Cad. No: 156/A, Kocamustafapaşa/Fatih
İstanbul Sarıyer
Sarıyer Merkez Mahallesi Sefir Sokak No:23 Sarıyer/İstanbul Tel: 0546 742 99 51
İstanbul Sarıyer Merkez Semt Evi
Sarıyer Merkez mah. Sefir sok. No:23 Sarıyer
İstanbul Silivri
Pirimehmet Paşa Mahallesi Mumhane Sokak No:6 Kat:4 Daire:10 Silivri-İstanbul
İstanbul Şişli
Merkez Mh. Büyükdere Cad No:19 Sürek apt. Kat.2 D:4 Şişli Tel:0536 812 77 96
İstanbul Tuzla Aydınlı Semt Evi
Aydınlı mah. Çarşı sok. No:9 D:11 Aydınlı/Tuzla
İstanbul Üsküdar Selimiye Semt Evi
Selimiye Mah. Selimiye Kışla Cad. No:30 Üsküdar
İstanbul Yayla Semt Evi
Siyavuşpaşa Mah. Ulubatlı Hasan Cad. Leylak Sokak No:18 Bahçelievler/İstanbul
İzmir
Atatürk caddesi, No: 386, Liman İş Merkezi, Kat: 8, 35220 Alsancak / İzmir
İzmir Aliağa Yeni Mahalle Semt Evi
Zübeyde Hanım Cad., No.:5/C, Devlet Hastanesi altı, Migros karşısı, Yeni Mahalle - Aliağa / İzmir
İzmir Balçova Merkez Semt Evi
Onur Mahallesi, Filiz Sokak No:2/D (Sevgi Yolu Alt Sokağı) Balçova/İZMİR
İzmir Bayraklı Merkez Semt Evi
Bayraklı Mahallesi 1909 Sokak No:12 Bayraklı/İZMİR
İzmir Bornova
Kazım Dirik Mahallesi, Süvari Caddesi No:53 Pulat Apartmanı Daire 6 Bornova/İzmir
İzmir Çeşme Merkez Semt Evi
Musalla Mahallesi 1025. Sokak No:3-Ç Çeşme/İzmir
İzmir Çınartepe Semt Evi
Çınartepe Mahallesi 2648 Sokak No:22/A Konak/İZMİR
İzmir Çiğli İşçi Evi
Anadolu Caddesi No:802 Daire:2 Çiğli/İZMİR
İzmir Evka-2 Semt Evi
Ahmet Taner Kışlalı Mah. 6794 Sokak (Ketenci Durağı arkası) Çiğli/İZMİR
İzmir Karataş Semt Evi
Halil Rıfat Paşa Caddesi No: 303/ 1 B Konak/İZMİR
İzmir Karşıyaka
Donanmacı Mahallesi 1723 Sokak No:28 Kat:5 D:8 Karşıyaka/İzmir
İzmir Kuruçeşme Semt Evi
Kuruçeşme Mahallesi, 205/2 Sokak, No:51 Buca/İZMİR
İzmir Urla
Polen Sokak No:5 Urla/İzmir
İzmir Yamanlar Semt Evi
Onur Mahallesi, 7370/4 Sokak, No:17A, Bayraklı/İZMİR
Kahramanmaraş Elbistan
Güneş Mahallesi, Geyikli Sokak Fesliler İşhanı No:9 Kat:2
Kayseri
Hunat Mahallesi, Uluğ Sokak, 1/9 Gül Apartmanı Kat: 4 - Melikgazi/Kayseri
Kocaeli İzmit
Karabaş Mahallesi İstiklal Caddesi Köşem Apartmanı Kat:5 No:20 İzmit/Kocaeli
Kocaeli Gebze
Hacı Halil mah. Hükümet Cad. No 4 DAIRE 5 Gebze/Kocaeli
Kocaeli Gebze Mevlana Semt Evi
Mevlana mah. Yunus Emre cad. No:29/1 Gebze/Kocaeli
Konya
Şerafettin Cd. No:47/401 Akay İş Hanı Şemsi Tebrizi Mh. Karatay/Konya
Manisa
1. Anafartalar Mh. 1610 Sk. Rüstembey İş Merkezi, No 2 / 108-109. Şehzadeler/Manisa (Beyaz Fil karşısı ara sokağı)
Manisa Salihli
Zafer Mahallesi, Belediye Caddesi 16. Sokak No:90 Atalay İş Hanı Kat 3 Salihli/Manisa
Mersin
İnönü Mahallesi 1406 Sokak No: 25 İlker Apartmanı Kat 5: Daire: 10
Mersin Karaduvar Semt Evi
Karaduvar Mahallesi Dumlupınar cd. 6577 sk. (Ziyaret Yanı Lise Sokağı) No:9 Mersin
Mersin Tarsus
Yeni Ömerli Mh. Hilmi Seçkin Bulvarı No:3/106 Tarsus-Mersin
Mersin Yenice Semt Evi
Tarsus Yenice Mah. Uğur Mumcu Cad. No: 5/B
Muğla Marmaris
Tepe Mah. Muratpaşa İşmerkezi 33. Sokak No:1 Marmaris-Muğla
Muğla Ortaca
Beşköprü Mh. 113.Sk. No:11 D:1 Ortaca/Muğla
Ordu
Düz Mahalle Kültür Cad. No: 20/11 Tel: 05364733194
Samsun
Hürriyet Mah. Kışla Sok. 15/5 Kat:3 İlkadım-Samsun (Çiftlik Caddesi Mado çaprazı) Tel: 0541 772 18 07
Samsun Atakum Semt Evi
Atatürk Bulvarı, Ömürevleri Sapağı, No:395/E, MRY Sigorta arası, Atakum/Samsun
Tekirdağ
Ertuğrul Mah. Peştemalcı Cad. Semercioğlu İş Hanı Kat 5 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ
Tekirdağ Çorlu
Muhittin Mah. Omurtak Cd. Peksoy Apt. No:89 Kat:2 Daire:9 Çorlu/TEKİRDAĞ
Tekirdağ Çorlu Alipaşa Semt Evi
Ali Paşa mah. Ahmet Hamdi Gürpınar Caddesi, 17/B Çorlu
Van
Cumhuriyet caddesi Aydın Perihan AVM karşısı Mavi Plaza No: 4/2 İpekyolu/Van Tel:0 (541) 814 16 32
Nevşehir Hacıbektaş Semt Evi
Bala Mah. Bektaş Efendi Sok. No:13
Manavgat Kavaklı Semt Evi
Kavaklı Mh. 6529 Sk. No: 2/1 Manavgat