TKP: Elazığ halkıyla dayanışmaya!

Türkiye Komünist Partisi 6.8 şidddetinde Elazığ Sivrice merkezli yaşanan deprem sonrasında bölge halkıyla dayanışmaya çağırdı. TKP binaları ve semt evlerine başta Elazığ olmak üzere bölge halkıyla dayanışmak için ihtiyaç duyulan kışlık çadır, battaniye ve kışlık giysi getirilmesi çağrısı yapıldı.

Merkez üssü Elazığ Sivrice olan deprem sonrasında Türkiye Komünist Partisi, başta Elazığ olmak üzere bölge halkıyla dayanışmak için ihtiyaç duyulan kışlık çadır, battaniye ve kışlık giysi bırakılması çağrısı yaptı.

TKP'nin yaptığı açıklama şu şekilde:

Merkez üssü Elazığ Sivrice olan herkesi bir kez daha hazırlıksızlık ve plansızlık gerçeği ile karşı karşıya getirmiştir. Türkiye Komünist Partisi olarak süreci yakından izlediğimizi ve bölge halkı ile dayanışmayı örgütlemek üzere derhal adım attığımızı kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Dileğimiz olası kayıpların en az düzeyde olmasıdır. Başta bölge halkı olmak üzere tüm halkımıza geçmiş olsun diyoruz.

DAYANIŞMA

Aşağıda adresi bulunan TKP binaları ve semt evlerimize başta Elazığ olmak üzere bölge halkıyla dayanışmak için ihtiyaç duyulan şu malzemeleri getirebilirsiniz:

Kışlık çadır (yazlık çadır olmaması hususu önemlidir)

Battaniye

Kışlık giysi

*Cumartesi-Pazar 10.00-20.00 arasında toplanacak malzemeler Pazartesi sabahı bölgeye ulaşmak üzere yola çıkacaktır.

Adana

Yenibaraj Mahallesi 68048 Sokak Özkurt Apartmanı Kat:2 D:4 (Ziraat Bankası Karşısı) Seyhan

Adana Akkapı Semt Evi

Akkapı Mah. Şıh Cemil Caddesi No:169 Seyhan/Adana (Boğalar Fırın Karşısı)

Amasya

Gökmedrese Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Sancak Apartmanı No:101 Kat:3 Merkez-Amasya

Ankara

Genel Merkez: Kızılırmak Caddesi 13/4 Tel:0(312)4172968

Ankara Aydınlıkevler Semt Evi

Aydınlıkevler Mah. Arama Sok. No: 20/C Altındağ ANKARA

Ankara Yenimahalle Batıkent Semt Evi

Yenimahalle Kentkoop Mah. 1864. sokak No: 13/13 (Anıt Çarşısı) Batıkent

Ankara Eryaman Semt Evi

3.Etap Şeyh Şamil Mahallesi Tınaztepe Caddesi 17335 Ada No:5/1 Eryaman

Ankara İlker Semt Evi

Mürsel Uluç mah. İlker 1 cad. No:104/A Dikmen Ankara

Ankara İncirli Semt Evi

Barış Yolu caddesi No:22 (78. Sokak kesişimi) İncirli mahallesi Keçiören/Ankara

Ankara Mamak

Tuzluçayır Mahallesi Abidin Aktaş Sokak No.2/1 Mamak/Ankara

Antalya

Balbey Mah. İsmetpaşa Cad. Nuri Çukultay Apt. 23/2 Muratpaşa/Antalya

Antalya Manavgat

Aşağı Hisar Mah. Güllük Cad. Arpek Apt. No:42/2 Manavgat

Artvin

Dere Mh. Ögretmen Hasan Yavuz Sk. No:2/2 Artvin

Aydın

Hasanefendi Mahallesi 1913 Sokak (Sevgi Yolu Denizbank sokağı) No.11 Kat 2 Aydın

Aydın Nazilli

Altıntaş Mahallesi 334 Sokak No: 10 Kat: 1 Nazilli/Aydın

Bolu

İzzet Baysal Caddesi Güler 2 İş Merkezi No:88 Daire:45 Bolu

Bursa

Atatürk Caddesi Güngör Apartmanı NO: 13/3 Kat:2 Setbaşı(Setbaşı Vergi Dairesi Karşısı) Osmangazi/Bursa Tel:0(224)2234151

Bursa Görükle Semt Evi

Görükle mahallesi Koza Caddesi No:17B Zemin Kat, Nilüfer/Bursa

Çanakkale

Cevatpaşa Mah. Kemalyeri Sokak Yeldan Apt. No:3 Daire:4 Çanakkale Tel: 0541 652 17 40

Çorum Bahçelievler Semt Evi

Yavruturna mah. Emek cad. No:89 (Yeşil Fırın karşısı arka sokağı)

Denizli

Altıntop Mah. Çaybaşı Cad. Ünal Apt. No: 28/3 Merkezefendi-Denizli Tel: 0 (546) 971 19 15

Diyarbakır

Ekinciler Caddesi Ofis Sanat (Camii) Sokak No: 11/14 Yenişehir/Diyarbakır Tel:0(545)7442775

Edirne

1. Murat Mah. Zübeyde Hanım Caddesi Kandır Apt. Daire 4 Edirne Merkez

Edirne-Keşan

Terziler Sitesi Kat:2 B: 33 Keşan-Edirne

Eskişehir

Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi(Doktorlar Caddesi) Oytaç Apartmanı No:9 Daire:4 Tepebaşı/Eskişehir

Gaziantep

Eyüpoğlu mah. Atatürk Bulvarı Akınal Apartmanı No:49 D:6 Şahinbey/Gaziantep

Gaziantep Güneykent Semt Evi

Güneykent Mahallesi, 102221 Nolu Cadde, No:21/A Şahinbey/Gaziantep

Giresun

Gazi Cd. Kılıççı İşhanı Kat:3 No:312 Giresun

Isparta

Yayla Mahallesi 112. Cadde Balbay Apartmanı No:40, Kat 1 Isparta

Hatay İskenderun

Hürriyet Mh. Ziya Gökalp Cd. No: 30 İskenderun Hatay

İstanbul Altayçeşme Semtevi

Altayçeşme Mahallesi Efe Boz Sokak Umutkent Sitesi C Blok (MigrosJet Arkası)

İstanbul Ataşehir

1 Mayıs Mahallesi (Mustafa Kemal Mahallesi) 3001. Cad. NO:47 Ataşehir/İstanbul

İstanbul Avcılar

Merkez Mh. Çiğdem Cd. No:45/3 D:8 Avcılar istanbul

İstanbul Bakırköy

Cevizlik Mah. Hüsreviye Sok. No:26 D:7 Bakırköy/İstanbul

İstanbul Beyoğlu Semt Evi

Kamer Hatun Mah. Aynalı Çeşme Cad. No:6/A

İstanbul Beşiktaş

Çırağan Caddesi, No: 21, Dr. Nazım Apt. Kat 1 Daire no 1Beşiktaş/İstanbul Tel:0546 737 45 69

İstanbul Gazi Semt Evi

Gazi Mahallesi, İsmetpaşa Caddesi, 1368 Sokak, No: 4/2 Sultangazi / İstanbul

İstanbul İçerenköy Semt Evi

İçerenköy Mah. Seyhan sok. No 13/1A

İstanbul İkitelli Semt Evi

Atatürk mah. Eren sok. No:4/1 Küçükçekmece (Arena Park Karşısı)

İstanbul Kadıköy

Osmanağa Mh. Süleymanpaşa Cd. Nihal Sk. No:1 Kat: 2

İstanbul Kartal

Kordonboyu Mh. Hürriyet Cd. No:54 Kat:3 D:20 (Hasan Âli Yücel Kültür Merkezi Yanı)

İstanbul Kartal Uğur Mumcu Semt Evi

Uğur Mumcu mah. Akasya sok. Atölyeler sitesi 6. blok Kartal (Karadut pastanesi karşı sokağı)

İstanbul Kocamustafapaşa Semt Evi

Cerrahpaşa Mah. Kocamustafapaşa Cad. No: 156/A, Kocamustafapaşa/Fatih

İstanbul Sarıyer

Sarıyer Merkez Mahallesi Sefir Sokak No:23 Sarıyer/İstanbul Tel: 0546 742 99 51

İstanbul Sarıyer Merkez Semt Evi

Sarıyer Merkez mah. Sefir sok. No:23 Sarıyer

İstanbul Silivri

Pirimehmet Paşa Mahallesi Mumhane Sokak No:6 Kat:4 Daire:10 Silivri-İstanbul

İstanbul Şişli

Merkez Mh. Büyükdere Cad No:19 Sürek apt. Kat.2 D:4 Şişli Tel:0536 812 77 96

İstanbul Tuzla Aydınlı Semt Evi

Aydınlı mah. Çarşı sok. No:9 D:11 Aydınlı/Tuzla

İstanbul Üsküdar Selimiye Semt Evi

Selimiye Mah. Selimiye Kışla Cad. No:30 Üsküdar

İstanbul Yayla Semt Evi

Siyavuşpaşa Mah. Ulubatlı Hasan Cad. Leylak Sokak No:18 Bahçelievler/İstanbul

İzmir

Atatürk caddesi, No: 386, Liman İş Merkezi, Kat: 8, 35220 Alsancak / İzmir

İzmir Aliağa Yeni Mahalle Semt Evi

Zübeyde Hanım Cad., No.:5/C, Devlet Hastanesi altı, Migros karşısı, Yeni Mahalle - Aliağa / İzmir

İzmir Balçova Merkez Semt Evi

Onur Mahallesi, Filiz Sokak No:2/D (Sevgi Yolu Alt Sokağı) Balçova/İZMİR

İzmir Bayraklı Merkez Semt Evi

Bayraklı Mahallesi 1909 Sokak No:12 Bayraklı/İZMİR

İzmir Bornova

Kazım Dirik Mahallesi, Süvari Caddesi No:53 Pulat Apartmanı Daire 6 Bornova/İzmir

İzmir Çeşme Merkez Semt Evi

Musalla Mahallesi 1025. Sokak No:3-Ç Çeşme/İzmir

İzmir Çınartepe Semt Evi

Çınartepe Mahallesi 2648 Sokak No:22/A Konak/İZMİR

İzmir Çiğli İşçi Evi

Anadolu Caddesi No:802 Daire:2 Çiğli/İZMİR

İzmir Evka-2 Semt Evi

Ahmet Taner Kışlalı Mah. 6794 Sokak (Ketenci Durağı arkası) Çiğli/İZMİR

İzmir Karataş Semt Evi

Halil Rıfat Paşa Caddesi No: 303/ 1 B Konak/İZMİR

İzmir Karşıyaka

Donanmacı Mahallesi 1723 Sokak No:28 Kat:5 D:8 Karşıyaka/İzmir

İzmir Kuruçeşme Semt Evi

Kuruçeşme Mahallesi, 205/2 Sokak, No:51 Buca/İZMİR

İzmir Urla

Polen Sokak No:5 Urla/İzmir

İzmir Yamanlar Semt Evi

Onur Mahallesi, 7370/4 Sokak, No:17A, Bayraklı/İZMİR

Kahramanmaraş Elbistan

Güneş Mahallesi, Geyikli Sokak Fesliler İşhanı No:9 Kat:2

Kayseri

Hunat Mahallesi, Uluğ Sokak, 1/9 Gül Apartmanı Kat: 4 - Melikgazi/Kayseri

Kocaeli İzmit

Karabaş Mahallesi İstiklal Caddesi Köşem Apartmanı Kat:5 No:20 İzmit/Kocaeli

Kocaeli Gebze

Hacı Halil mah. Hükümet Cad. No 4 DAIRE 5 Gebze/Kocaeli

Kocaeli Gebze Mevlana Semt Evi

Mevlana mah. Yunus Emre cad. No:29/1 Gebze/Kocaeli

Konya

Şerafettin Cd. No:47/401 Akay İş Hanı Şemsi Tebrizi Mh. Karatay/Konya

Manisa

1. Anafartalar Mh. 1610 Sk. Rüstembey İş Merkezi, No 2 / 108-109. Şehzadeler/Manisa (Beyaz Fil karşısı ara sokağı)

Manisa Salihli

Zafer Mahallesi, Belediye Caddesi 16. Sokak No:90 Atalay İş Hanı Kat 3 Salihli/Manisa

Mersin

İnönü Mahallesi 1406 Sokak No: 25 İlker Apartmanı Kat 5: Daire: 10

Mersin Karaduvar Semt Evi

Karaduvar Mahallesi Dumlupınar cd. 6577 sk. (Ziyaret Yanı Lise Sokağı) No:9 Mersin

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Mersin Yenice Semt Evi

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Muğla Marmaris

Tepe Mah. Muratpaşa İşmerkezi 33. Sokak No:1 Marmaris-Muğla

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