TKP'den deprem açıklaması ve eylem erteleme kararı

TKP, Elazığ'da gerçekleşen depremin ardından bir açıklama yayımladı. TKP yarın doğalgaz zamlarıyla ilgili üç ilde yapmayı planladığı basın açıklamalarını da ertelediğini duyurdu.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Elazığ'da gerçekleşen depremin ardından bir açıklama yayımladı. TKP'nin "bölge halkı ile dayanışmayı örgütlemek üzere derhal adım attığımızı kamuoyu ile paylaşmak isteriz" sözlerini kullandığı açıklama şöyle:

Merkez üssü Elazığ Sivrice olan deprem, herkesi bir kez daha hazırlıksızlık ve plansızlık gerçeği ile karşı karşıya getirmiştir. Türkiye Komünist Partisi olarak süreci yakından izlediğimizi ve bölge halkı ile dayanışmayı örgütlemek üzere derhal adım attığımızı kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Dileğimiz olası kayıpların en az düzeyde olmasıdır. Başta bölge halkı olmak üzere tüm halkımıza geçmiş olsun diyoruz.

Türkiye Komünist Partisi

DOĞALGAZ FATURALARINA İTİRAZ EYLEMİ ERTELENDİ

TKP yarın üç büyük kentte yapılacak doğalgaz faturalarına itiraz eylemlerini de Elazığ depremi nedeniyle ertelediğini duyurdu.

TKP'den yapılan açıklamada "Elazığ'da yaşadığımız deprem nedeniyle yarın doğalgaz zamlarıyla ilgili üç ilde yapmayı planladığımız basın açıklamaları ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.