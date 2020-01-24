Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem oldu.

Elazığ'da deprem meydana geldi.

Batman, Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Adana, Diyarbakır başta olmak üzere pek çok ilde hissedildi.

KANDİLLİ REVİZE ETTİ

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem 6,5 büyüklüğünde gerçekleşti.

Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

NTV yayınında konuşan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, “Ekiplerimiz bir yıkım var mı, enkaz altında olan var mı, incelemelere başladı. Yakından takip ediyoruz” dedi.

Deprem Türkiye’nin birçok şehrinde ve Kuzey Irak’ta da hissedildi. SANA'ya göre deprem Suriye'nin birçok bölgesinde de hissedildi

Bölgede artçı sarsıntılar da sürüyor. 6,5 büyüklüğündeki depremin ardından 5,4 şiddetinde bir deprem daha meydana geldiği duyuruldu.

Depremin ardından sosyal medya üzerinden ilk görüntüler yayılmaya başladı.

BAKAN AKAR: İL DIŞINDA BAZI KAYIPLARIMIZ OLABİLİR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "İl merkezi ve askeri tesislerden olumsuz bir haber yok" dedi. Akar "İl dışında, taşrada bazı kayıplarımız olabilir" diye konuştu.

SOYLU: ÖLÜM BİLGİSİ YOK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremin merkez üssü Sivrice'de "4-5 binanın" yıkıldığını, şu ana kadar kendilerine ulaşan herhangi bir can kaybı bilgisi olmadığını söyledi.

SİVRİCE ESKİ BELEDİYE BAŞKANI ÖZTÜRK: ETRAFI DUMAN BULUTU KAPLADI

soL'un ulaştığı Sivrice eski belediye başkanı Metin Öztürk, Sivrice merkezde olduğunu, şu ana kadar kendilerine ulaşan bir can kaybı bilgisinin olmadığını ancak etrafı duman bulutu kapladığını söyledi. Öztürk, vatandaşların panikle dışarda beklemeye devam etmeye ettiğini belirtti.