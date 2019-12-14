Pompeo Irak'ta roketli saldırı için İran'ı suçladı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu üslere yönelik roket saldırılarına yönelik İran'a uyarıda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, protestoların devam ettiği Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu üslere yönelik roket saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Pompeo, açıklamasında "İranlı liderlere kendilerinden ya da herhangi bir etnik kimlikten olan vekillerinden gelen, Amerikalılara, müttefiklerimize ve çıkarlarımıza zarar verecek bir saldırının kararlı bir yanıt alacağını hatırlatma fırsatını kullanmalıyız" dedi.

Pompeo, "İran, komşularının egemenliğine saygı göstermeli ve Irak'ta ve bölge genelindeki üçüncü taraflara yardım ve destek hizmetini derhal durdurmalıdır" çağrısında bulundu.

Bu haftanın başında, Irak'ta Bağdat Uluslararası Havaalanı yakınlarına roketli saldırı düzenlenmişti.

Yaşanan kayıplara ilişkin bir bilgi verilmezken havaalanının saldırıyı herhangi bir grup ya da ülke üstlenmemişti.