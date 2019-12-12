Suriye BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, Türkiye’nin ülkenin kuzeyinde okullara kendi tabelalarını, Türk bayrakları astığını ve yönetici pozisyonlarına Türkleri atadığını belirterek bu hukuksuz süreci Astana görüşmelerinde gündeme getirdiklerini söyledi.

Suriye’nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği askeri harekatla bölgede bir “Türkleşme süreci” yürüttüğünü söyledi.

Sputnik’in aktardığına göre Beşar Caferi, "Suriye'de, ülkenin kuzeyinde bir Türkleşme süreci var. Bunu Nursultan'daki Astana süreci görüşmelerinde gündeme getirdik. Zira Türk bayrakları asıyorlar, okullarda kendi tabelalarını asıyorlar, yönetici pozisyonlarına Türkleri atıyorlar ve süreci uluslararası hukuka aykırı bir şekilde değiştiriyorlar" dedi.

TARİHİ ESERLER ÇALINIYOR

Türk hükümetinin bu eylemleri şu anda gerçekleştirdiğini kaydeden Caferi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Görüşmelerimiz sırasında Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik kötü niyetini gösteren diğer eylemler kapsamlı bir şekilde tartışıldı. Türkiye'nin bu eylemlerinin oluşturduğu tehdit ve tehlikeleri, Suriye'deki tarihi eserlerin çalındığını anlattık. Bunları New York'ta, UNESCO'da da ifade ettik."

Rusya, Türkiye ve İran'ın garantörü olduğu Astana süreci kapsamında Kazakistan başkenti Nursultan'da yürütülen görüşmelerin 14. turu 10-11 Aralık'ta yapılmıştı.

İBLİB LİBYA ARASINDA CİHATÇI TRANSFERİ

Öte yandan Al Masdar’da yer alan habere göre Caferi, Nursultan’da dün sona eren görüşmelerde yaptığı açıklamada “Türkiye İdlib’den Libya’ya ve Libya’dan İdlib’e teröristleri transfer ediyor” dedi. İdlib’in geleceğinin tüm Suriye’nin geleceğiyle bağlantılı olduğunu belirten Caferi, ayrıca Suriye’nin bir Kürt sorunu olmadığını, Suriye Kürtlerinin ülkenin tarihinin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

Caferi ülkedeki ABD güçlerinin petrol kaynaklarını yağmaladığını ve Türk yetkililere sattığını da belirtti.

Türkiye’de Almanya, İngiltere ve Fransa liderlerinin katılımıyla Şubat’ta yapılacağı açıklanan Suriye toplantısına katılım daveti almadıklarını da ifade eden Caferi, Türkiye ile Suriye arasında diplomatik ilişkinin bulunmadığını hatırlattı.

