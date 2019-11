Bolivya’da halk sokakta, Anez'den Morales’in seçime girmesine 'yasak'

Bolivya’da darbeye karşı halk tepkisi büyümeye devam ediyor. Dün El Alto kentinden başkent La Paz’a yürüyen Bolivyalılara darbeci askerlerin saldırması sonucu 12 kişi yaşamını yitirirken, halk sokakları hala terk etmiş değil.

Wara Bernal, Alteña: Bolivia is rich w/resources & the U.S. wants them. They won’t get them. We are firm but not violent; no one is paying us. We’re not MASistas; we're represented by the wiphala. We're the Bolivian people struggling to not be subjected to imperialism. pic.twitter.com/ehQPVW271u

