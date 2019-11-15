Bolivya’da halk sokakta, Anez'den Morales’in seçime girmesine 'yasak'

Bolivya'da darbeye karşı halkın tepkisi büyüyor. El Alto ve La Paz’da sokağa çıkan halk darbeye karşı büyük bir yürüyüş başlattı. Öte yandan kendini 'geçici başkan' ilan eden Anez, Evo Morales’in seçimlere katılmasını kendine verdiği yetkiyle yasakladı.

Bolivya’da darbeye karşı halk tepkisi büyümeye devam ediyor. Dün El Alto kentinden başkent La Paz’a yürüyen Bolivyalılara darbeci askerlerin saldırması sonucu 12 kişi yaşamını yitirirken, halk sokakları hala terk etmiş değil.

Wara Bernal, Alteña: Bolivia is rich w/resources & the U.S. wants them. They won’t get them. We are firm but not violent; no one is paying us. We’re not MASistas; we're represented by the wiphala. We're the Bolivian people struggling to not be subjected to imperialism. pic.twitter.com/ehQPVW271u — Camila (@camilateleSUR) November 15, 2019

Eyleme katılanlardan Wara Bernal, Alteña: Bolivya kaynaklar açısından zengin ve ABD onları istiyor. Onları alamayacaklar. Biz sert duruyoruz ama şiddet kullanmıyoruz; kimse bize ödeme yapmıyor. Biz MAS üyesi falan da değiliz; Wiphala bizi temsil ediyor. Biz emperyalizme maruz kalmamak için mücadele eden Bolivyalı halkıyız.

Darbeye karşı başkente doğru yürüyüşe geçen El Alto halkının talepleri arasında “senatör autoproclamado”nun (Kendine Başkan Jeanine Añez) anayasaya saygı duyması, eylemlerde ölenlerin hesabının verilmesi, tutuklananların serbest bırakılması ve basın özgürlüğü bulunuyor.

Bugün Bolivya halkının temsilcileri darbeden beri ilk defa meclise girerek yeni Meclis Başkanı’nın seçimini gerçekleştirdi. Yeni Meclis Başkanı Eva Copa, Bolivya Anayasası’na göre aynı zamanda seçimler gerçekleşene kadar Devlet Başkanlığı görevinin de yürütücüsü.

Darbenin ardından Sosyalizme Doğru Hareket (MAS) üyesi temsilcilerin (meclisin 3’te 2’sinden fazlası) meclise girmesi Kendine Başkan Añez’in talimatıyla engellenirken, Devlet Başkanı’nın istifası durumunda Geçici Devlet Başkanlığı görevini devralmakla yükümlü olan eski Meclis Başkanı Adriana Salvatierra, cuntacı askerler tarafından darp edilmişti.

‘AUTOPROCLAMADO’ EMİR VERDİ: MORALES SEÇİMLERE GİREMEZ

Bolivya halkının “senatör autoproclamado” diye adlandırdığı Kendine Başkan Añez, darbeden sonra Meksika’ya iltica eden eski Devlet Başkanı Evo Morales’in seçimlere katılamayacağını ilan etti. Anayasaya göre Devlet Başkanı’nın böyle bir yetkisi bulunmazken, Kendine Başkan Añez, bu yetkiyi de kendi kendine verdi.

MORALES: EĞER ÜLKEDE BARIŞI SAĞLAYACAKSA YARIN DÖNERİM

Evo Morales Meksika’da yaptığı basın açıklamasında şu sözleri kullanmıştı:

Bolivya'ya dönüşüm ülkede barışı sağlamaya yardımcı olursa, yarın dönerim. Pek çok insanın öldüğünü görmek beni incitiyor... Polis ve Silahlı Kuvvetlerden ellerini halkın kanına bulamamaları istiyorum... İstifa ile beraber barış bekliyordum, ama ertesi gün silah sesleri duyuldu, ölümler oldu. Camacho ve Mesa, Bolivya'da şu anda mevcut olan tüm şiddetten sorumludur.

DARBECİ ‘BAKAN’ GAZETECİLERİ TEHDİT EDİYOR

Darbenin ardından Kendine Başkan Añez'in atadığı İletişim Başkanı Roxana Lizarraga bugün "Halkı isyana teşvik eden yabancı ve Bolivyalı gazetecileri tespit ettik. Onları tutuklamak için harekete geçeceğiz" dedi. Darbenin yanında durmayı reddeden devlet kanalı Bolivya TV ve Red Patria Nueva cunta tarafından kapatılmıştı.





Ülkede özgürlükçü basın susturulurken her televizyon kanalının Kendine Başkan Añez'i yayınlaması ve tüm gazetelerin aynı manşetle çıkması dikkat çekiyor.

ROGER WATERS'TAN MORALES'LE DAYANIŞMA

İngiliz müzisyen Roger Waters, darbe karşısında Morales'le dayanışmak için şu mesajı paylaşmıştı:

Evo Morales, bunu görürseniz, size daha fazla güç versin. Umarım sürgününüz kısa sürer. İnsanların size ihtiyacı var, sizin gibi bir lidere ihtiyaçları var. Güney Amerika’nın ilk yerli lideri sizsiniz. Çok iyi bir iş çıkardınız, birçok insanı yoksulluktan kurtardınız ve onları onur sahibi yaptınız.

Muy agradecido con las palabras de aliento y reconocimiento del hermano @rogerwaters. Nuestra lucha pacífica y democrática contra el golpe de Estado trasciende fronteras. Con represión militar-policial y mentiras los golpistas que prometían libertad imponen un Estado dictatorial pic.twitter.com/LJNA4Q8tZa — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 15, 2019

Morales, Waters'ın destek mesajını şu sözlerle paylaştı: Kardeşim Roger Waters'ın cesaretlendirme ve tanıma sözlerine müteşekkiriz. Darbeye karşı barışçıl ve demokratik mücadelemiz sınırları aşıyor. Askeri-polis baskısı ve yalanlarıyla, özgürlük vaat eden darbe liderleri bir diktatörlük devleti empoze ediyor.

EVO MORALES'TEN YENİ MECLİS BAŞKANINA KUTLAMA

Morales, yeni Meclis Başkanı Eva Copa'yı kutlayan bir mesaj paylaştı. Morales mesajında, "Seçilen MAS üyesi Sergio Choque ve Eva Copa kardeşlerimi kutlarım. Sevgili Bolivya'mda demokrasiyi savunan ve darbeye karşı gelen cesur El Alto halkını selamlarım" dedi.