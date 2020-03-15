Medipol’e tahsis edilen TCDD yerleşkesiyle ilgili bilirkişi raporu açıklandı

Medipol Üniversitesi’ne tahsis edilen Ankara Tren Garı Yerleşkesi’nde inceleme yapan bilirkişi raporunda ‘tarihi ve tescilli binaların korunması imkânsız’ denildi. Raporda, tahsis edilen alandaki plan değişikliğinin de mevzuata aykırı olduğu vurgulandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi’ne tahsis edilen TCDD Ankara Garı Yerleşkesi’ni inceleyen bilirkişi heyetinin hazırladığı raporun ayrıntıları ortaya çıktı.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi’nin "İmar planları işlemlerinin durdurulması ve iptali istemiyle" açtığı dava nedeniyle Ankara Garı yerleşkesinde inceleme yapan bilirkişi heyeti, mahkemeye sunduğu raporda tarihi ve tescilli binalara ilişkin önemli tespitlerde bulundu.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, bilirkişi raporunda Medipol’e tahsis edilen alanın değiştirilen imar planının, tescilli binalara olası etkisinin bilimsel olarak incelenmesi gerektiği belirtildi. İmar planıyla Medipol’ün yapabileceği kat ve inşaat alanının tescilli binaların tescillenmelerine neden olan kimlik değerlerini tehlikeye atacağı belirtildi. Raporda, “Tescilli yapıların alanda oluşacak yeni yapılaşma ile bütünsel olarak korunmasını imkansızlaştırmakta” dendi.

“Medipol’ün Ankara Garı Yerleşkesi’ne toplam 23 bin 338 metrekarelik ticaret alanı yapabileceğine” dikkat çekilen raporda, “Kullanım alanlarının getireceği trafik yükünün, bu yükün trafik sıkışıklığı açısından ve de yaya güvenliği açısından getireceği problemlerin bilimsel olarak irdelenmesi gerekmektedir” denildi. Medipol’e tahsis edilen Ankara Garı’nın yaklaşık 50 bin metrekarelik kısma ilişkin hazırlanan Kentsel Teknik Altyapı Değerlendirme Etki Raporu’nda "teknik altyapıyı değerlendirmeye yönelik bilimsel bir yaklaşım sergilenmediği anlaşılmaktadır" vurgusu da yapıldı.

'AYRICALIKLI GRUP'

Bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporda, “Dava konusu işlemde kamu mülkiyetindeki alanların kullanımının da özel üniversite inşa etmek için vakıf mülkiyetine terki söz konusudur. Her ne kadar vakıf üniversiteleri kamu tüzel kişisi olsalar da, ‘alanların kullanımının ayrıcalıklı bir grup’ tarafından gerçekleşeceğine” vurgu yapıldı. Kamu alanının tahsis edildiği Medipol’e yönelik, “Burada sunulacak eğitim, sağlık gibi tüm hizmetlerin bir bedel ödenerek alınabileceği özelleşmiş alan statüsüne dönüştürüldüğü unutulmamalıdır” ifadeleri dikkati çekti.

Tahsis edilen alandaki plan değişikliğinin mevzuata aykırı olduğunu belirten bilirkişi heyeti, “Plan değişikliği, bilimsel ve nesnel gerçekler ortaya koymaması, sosyal donatı ve teknik altyapı dengesini bozması, mevcut yapılı çevreyi dikkate alan kimliğine zarar vermeyen yapılaşma koşulları önermemesi sebepleriye mevzuatta belirtilen plan değişikliğini gerektiren durumları sağlayamamakta” tespitinde bulundu.