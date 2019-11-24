Medipol Üniversitesi’ne TCDD'den 50 bin metrekare tahsis edilmiş

Medipol Üniversitesi’ne tahsis edilen TCDD kampüsünde inceleme yapan Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Medipol’e yaklaşık 50 bin metrekarelik alanın tahsis edildiğini açıkladı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı (TMMOB) Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Ankara Şubesi, Medipol Üniversitesi’ne tahsis edilen TCDD Ankara Garı kampüsünde inceleme yaptı. Toplam 49 bin 267 metrekarelik alanın Medipol Üniversitesi’nin kullanımına bırakıldığı belirtildi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, alanın önce Hazine ve Maliye Bakanlığı’na devredildiği, Bakanlık’ın ise parseller üzerindeki kullanım hakkını Ankara Medipol Üniversitesi'ne tahsis ettiği bildirildi.

NEREDEYSE YARISI

Gar alanının neredeyse yarısının Medipol Üniversitesi’nin kullanımına bırakıldığını söyleyen HKMO Ankara Şube Yöneticisi Özgür Yanıt Kaya, “TCDD ile TOKİ arasında imzalanan anlaşmaya göre, TCDD mülkiyetinde bulunan ve Ankara Gar bölgesinin neredeyse yarısını kapsayan bir alanda bulunan taşınmazlar, üzerindeki muhdesatlarla beraber Maliye hazinesine devredilerek oradan da Medipol Üniversitesi’nin kullanımına verilmiştir” diye konuştu.

TOKİ İNŞA EDECEK

Mevcutta gözüken dört tane binanın Medipol Üniversitesi tarafından kullanıldığına dikkati çeken HKMO Ankara Şube Yöneticisi Mert Özdağ ise şunları söyledi:

“Protokolde yer alan maddeye göre TOKİ’ye devri gerçekleştirilen taşınmazların değeri TOKİ tarafından karşılanmak üzere; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı ekspertiz kuruluşlarına yaptırılacak değerleme sonrası TCDD adına yaptırılacak hizmet evi, misafirhane, kreş ve cami gibi yapıların yapımına ilişkin mahsuplaşmada kullanılacaktır. Daha rahat anlatmak gerekirse TCDD’ye ait bir taşınmaz SPK’ya göre değerlendirildiğinde çıkan bedel, TCDD’nin kullanımı için yapılacak yeni tesislerin giderleri ile karşılaştırılarak aradaki fark karşılıklı olarak taraflar tarafından ödenecek anlamına gelmektedir. Alan karşılıklı protokolde imzalandığı şeklin dışına taşılmadığı çerçevede zaman konusunda herhangi bir sınırlama olmaksızın Medipol Üniversitesinin kullanımına bırakılmıştır.”