Medipol inşaatı yola taştı: Sokak bariyerlerle kapatılıyor

Medipol Hastanesi’nin Bağcılar'da hastane kampüsü yanındaki arsaya yemekhane binası inşaatı yapıldığı iddiasıyla çalışma başlatıldı. Yol üzerine yapılan ek binanın ardından, yemekhane inşaatı da yola taşarak yapılıyor. Sokak bariyerlerle kapatılmak isteniyor.

Arazi ve bina tahsisleriyle gündemden düşmeyen ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi Hastanesi’nin İstanbul Bağcılar’daki inşaatı yola taştı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, hastane kampüsü yanındaki arsaya yemekhane binası inşaatı yapıldığı iddiasıyla çalışma başladı. Hastane kampüsü ve inşaat çalışması yapılan arsa arasında kalan sokak da bariyerlerle kapatıldı. Kapatılan sokağın bir bölümünde asfaltın sökülerek zeminin kazıldığı görüldü. Yurttaşlar sokağın kapatılmasına ve inşaatın sokak üzerine taşmasına tepki gösterdi. Sokak girişine yerleştirilen bariyerlerin, geçtiğimiz günlerde yurttaşlar tarafından kaldırılması üzerine bölgeye çevik kuvvet ekibi gönderildiği öğrenildi.

'PLANLARDA YER ALMIYOR'

Habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi üyesi CHP’li Mehmet Tuncer de inşaat çalışmasına ilişkin, “Medipol Hastanesi inşaatıyla alakalı ne Bağcılar Belediyesi’nde ne de Büyükşehir Belediyesi’nde imar ve plan değişikliği gözüküyor. İki belediyenin de bu yönde bir meclis kararı da bulunmuyor. AKP’li Bağcılar Belediyesi tarafından konunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı ilgilendirdiği ve inşaatın oraya sorulması gerektiği ifade edildi. Medipol’ün inşaat çalışmaları ile alakalı hiçbir yerden bilgi alamıyoruz” diye konuştu.

'YAĞMUR YAĞARSA EVLERİMİZ SULAR ALTINDA KALACAK'

Haberde görüşlerine yer verilen mahalle sakini Kerem Korkmaz da caddeyi kapatan inşaat ile ilgili muhatap bulamadığını kaydederek, “Büyükşehir'i ve Sağlık Bakanlığı’nı aradım. İBB, ‘Sağlık Bakanlığı’nı ara’ dedi. Sağlık Bakanlığı, ‘Kardeşim sen burayı neden aradın?’ dedi. Yağmur yağarsa bizim evlerimiz sular altında kalacak. İnşaat nedeniyle evlerimiz çukurda kaldı. Her yere yazdım kimse umursamadı. CİMER’e defalarca yazmama rağmen durumu açıklar nitelikte bir geri dönüş yapılmadı” dedi.

Daha önce aynı hastane kampüsü için yapılan 40 katlı ek bina inşaatı da yola taşmıştı.