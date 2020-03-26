EPDK elektrik fiyatlarına zam yapılmayacağını açıkladı, TKP'den yanıt geldi

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik fiyatlarına yılın ikinci çeyreğinde zam yapılmayacağını duyurdu.

Koronavirüs nedeniyle yurttaşlar evlerine çekilirken, elektrik fiyatlarına zam tartışmasına ilişkin açıklama geldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, bu yılın ikinci çeyreğinde elektrik fiyatlarına zam yapılmayacağını açıkladı.

TKP'DEN YANIT GELDİ

EPDK'nın bu kararına TKP'den tepki gelirken, 'Elektriğe üç ay zam yapmamayı bir müjde gibi açıklayan iktidara diyoruz ki: elektrik ve doğalgaz faturalarının yükünü halkın sırtından al!' açıklamasında bulunuldu.