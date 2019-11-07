Aksaray'da tepki çeken olay: Otizmli öğrencileri yuhaladılar

Aksaray Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda bir grup veli, otizmli öğrencilerin sınıflarının kapatılmasını talep etti.

Okulun çıkış saatinde bir araya gelen bir grup veli, tepki çeken talepleriyle yetinmeyip otizmli çocukları yuhaladı.

İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Sedef Erken, yaşananlara tepki gösterirken, şu ifadeleri kullandı:

Aksaray'da bir okulda otizmli çocukların özel eğitim sınıfı kapatılsın diye tüm veliler ayaklanmış durumda, bugün otizmli çocuklar okuldan çıkarken veliler toplanıp çocukları yuhalamışlar, keşke biraz insan olabilseniz ve bu birlik halinizi, gücünüzü faydalı işlerde kullansanız.

Oğlum otizmli olduğu için okula alınmadığında, 9 yıl önce AİHM'de dava açtığımızda bu işi ciddiye almayıp o günden bugüne yıllardır hiçbir gerçek önlem almayan yetkililer, konunun bu hale gelmesinden siz sorumlusunuz. Günahı vebali sizin boynunuza. Biz çok uyardık, çok çalıştık. Öyle çok çalıştık, sizin yapmadıklarınızı telafi etmek için öyle çok çile çektik ki artık sağlığımızı kaybedecek noktaya geldik, sizlerse gülümseyerek kameralara pozlar vermek dışında pek bir şey yapmıyorsunuz maalesef, yazıklar olsun size giden her kuruş vergime, helal etmiyorum.