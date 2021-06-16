Çin Dışişleri: NATO Çin Büyükelçiliği'ni bombaladığı için Çinlilere kan borcu var

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Brüksel'deki NATO toplantısının ardından bloğu başlattığı kanlı savaşlar nedeniyle hedef aldı.

Dün gerçekleştirilen bir basın brifinginde Zhao "NATO dünyaya birçok kez savaş ve kaos getirdi" diyerek NATO'nun BM onayı olmadan 78 gün boyunca Yugoslavya'yı bombaladığını hatırlattı.

NATO üyeleri ABD ve İngiltere'nin "sahnelenmiş videolara" atıfta bulunarak Irak ve Suriye'ye savaş açtığını belirten Zhao, bloğun 1999 yılında Yugoslavya'daki Çin Büyükelçiliği'ni de bombaladığını belirtti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bu eylemler yüzünden NATO'nun "Çinlilere kan borcu" olduğunu söyledi.

Kosova'daki savaşı bahane ederek NATO 1999 yılında Yugoslavya'ya büyük çaplı bir saldırı başlatmıştı. Saldırı esnasında "askeri hedeflerden" ziyade Arnavut ve Sırp siviller herhangi bir ayrım gözetilmeden hedef alınmış ve 78 gün süren 'insani müdahale' sonucunda 89'u çocuk olmak üzere 2 binin üstünde sivil NATO tarafından öldürülmüştü.

Saldırıda aynı zamanda ülkenin altyapısını hedef alan NATO ülkenin otomobil fabrikası Zastava'yı yerle bir etmişti.

NATO'nun sivil nüfusa karşı kullandığı seyreltilmiş uranyum yüklü bombalar nedeniyle ülkenin su ve toprak havzalarında radyoaktif kontaminasyon meydana gelirken Kosova, Sırbistan ve Karadağ'da hâlâ kanser vakaları yüksek miktarda seyrediyor.